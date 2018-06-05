藍白軍團搶金盃 梅西的最後出擊

對於喜愛阿根廷 國家隊的朋友而言，只要這幾年您都有關注他們的賽事，我保證您的心情肯定一路跌蕩起伏，一下大喜，一下又大悲。2014年世界盃決賽，在加時賽階段被德國隊一劍封喉，2015年智利美洲盃，最後在決賽倒在地主國智利手上，2016年的美洲盃百年紀念賽，藍白軍團一路連克各路強敵，但又是在決賽敗給了智利人，傷心的梅西 (Messi)一度退出了國家隊，所幸在教練的勸說下還是重新回到了賽場。但在俄羅斯的世界盃預選賽上，阿根廷又一次的碰到了麻煩，在幾場梅西缺陣的場次下，哪怕是陣中依舊數名高手，還是陷入了集體啞火的狀態，直到最後一輪預選賽，靠著梅西超乎常人的發揮在厄瓜多的高原主場上演帽子戲法戰勝了對手，總算是以小組第三的身份驚險晉級了三十二強。

梅西對厄瓜多之戰連進3球，幫助阿根廷演出逆轉勝，在驚濤駭浪中晉級世界盃32強。 歐新社資料照片

準備要前往俄羅斯的23人大名單早已發佈，以梅西領導的鋒線陣容放眼世界還是要人羨慕不已，唯一的遺憾就是效力於義甲國際米蘭的伊卡爾迪(Icardi)最終落選。他個人不僅是豪門球隊的隊長，也是剛結束賽季的射手王，也才二十四歲，單論能力是很難有棄用的理由，但阿根廷主教練森保利(Sampaoli)在接受訪問時明確表示，除非阿圭羅(Aguero)無法出賽，否則不會考慮伊卡爾迪。這番說詞讓不少人感到錯愕，因為在大名單中，前鋒總共只有四人，梅西、伊瓜因(Higuain)、阿圭羅與迪巴拉(Dybala)，必需考慮到一個問題，這些人雖然都是世之名將，但除了迪巴拉之外，其餘三人都已經年滿三十，體力與四年前早有落差，也更容易受傷。伊卡爾迪其實被選進國家隊的次數不多，在預選賽期間表現只能說差強人意，甚至也踢飛過一個必進球，這可能也是教練最後棄用掉的原因。球員因為經驗不足在面對大場面時會有心理壓力，但只因兩次不盡人意的表現就棄用，未免可惜。

年輕力壯的伊卡爾迪本季在義甲踢進29球，未能入選阿根廷國家隊相當可惜。 歐新社資料照片

這位球員不僅年輕，速度極快，身高181也還算夠，在需要上刺刀拼生死的情形下，有時後就是需要年輕球員的體力與拼勁，哪怕他真的去了俄羅斯一場比賽都踢不上，那也沒關係，去體驗一下大賽的氣氛也好。至於主力前鋒伊瓜因，雖然他接連在三次決賽中難有極佳的發揮，讓很多人詬病，但套一句前國腳巴蒂斯圖塔(Batistuta)的話，現在國家隊的主力前鋒，他還是第一的人選。單論實力他絕對是世界級的前鋒，如果能在這一次的世界盃證明自己，也許就能讓所有人忘了他過去一些表現不好的地方，畢境多數人還是以結果論在看事情的。

中場方面，迪.馬利亞(Di Maria)、馬斯切拉諾(Mascherano)及比利亞(Biglia)等中流抵柱尚在，也重新招回了巴內加(Banega)，他是主教練在執教西甲塞維利亞時期的愛將，還招入了像蘭齊尼(Lanzini)、帕文(Pavon)及洛.塞爾索(Lo Celso)等不到二十五歲的生力軍，特別是洛.切爾索是這一年發現的新亮點，出道於阿根廷的羅薩里奧中央，雖然只有二十二歲，但已經在名將如雲的法甲巴黎聖日耳曼逐漸站穩主力位置，左右腳均衡、攻守兼備，從中後場啟動速度也很快，這點也很符合現今主教練的求快打法。常有朋友說阿根廷這十來年一直沒有出產過優秀的中場球員，這點可能無法完全反駁，如果您還要求像十年前那樣能靠一群人一路傳球導腳到對方的球門前，可能真的辦不太到，但實際上的情況卻是這一些看在您眼裡，也許創造力及想像力不太足夠的球員，但靠著他們的本事能在三年內三進決賽，雖然都輸了，但這樣的成績放眼世界也沒有多少個國家隊能做到，現在國家隊的中場打法也許不夠漂亮，但他們的能力是絕對夠了。像是先前的里克爾梅(Riquelme)及埃瑪爾(Aimar)這樣的天才型中場，這可能幾十年才會冒出一位，也許日後也不會再有了。

阿根廷團隊陣容相當堅強，中場部份雖然並非世界頂尖，但也是一時之選。 歐新社

後場方面也沒有太多的改變，羅霍(Rojo)、奧塔門迪(Otamendi)及莫卡多(Mercado)等都是當打之年，三十歲對於防守型球員其實談不上劣勢，他們歷經了多次大賽早已是身經百戰，雖然他們都不能算是世界等級的後防球員，但從南美區預選賽的數據也可以看出一些東西，總共18場比賽，阿根廷只丟了16顆球，是排名第二少的。如果放在其它區預選賽這樣的數據或許代表不了什麼，但南美區預選賽向來是以難打出名的，因為十個對手中至少有三隻是有打進世界盃前八強的實力，巴西、烏拉圭及哥倫比亞，他們實力就擺在那邊了。從這裡也可以確定，阿根廷的防守能力算是還足夠的，沒有朋友們想像中的差，前提是戰術上不要有過大的錯誤。多年來的主力守門員羅梅洛(Romero)因為膝蓋傷勢被迫得動外科手術，已經確定無法出戰即將到來的大賽，這是一大遺憾。

主教練森保利是一位崇尚絕對進攻的信仰者，但也不是說他會忽視防守端，而是採用類似於英超利物浦主教練克洛普(Klopp)的方式，在本方掉球後會迅速回徹，封堵對方傳球路線進行高位逼搶，這非常需要球員們有充沛的體力，也因此他會在這次的中場名單中放入像蘭齊尼這樣敢於不惜體力奔跑的球員，沒法第一時間攔捷到球也沒關係，放慢對方的節奏就好。在進攻層面，森保利總是希望他的球員要放膽傳球，不要因為對方球員站在身後就不敢傳，他要求傳遞得快，二至三人的傳接配合要盡快往對方的禁區滲透，趁著對方後防驚慌失措的同時，就是破門的良機了。

阿根廷總教練森保利喜愛積極進攻的策略，而且希望球員能進行快速傳球。 美聯社

在三月份時梅西接受訪問，他表示如果這一次大賽無法奪冠，他將正式與國家隊告別。在他的俱樂部生涯，雖然他早已收下一切能拿的冠軍獎項，但在國家隊他還未曾有建樹，看得出來他對於這個冠軍有熱切的渴望。梅西今年也快三十一歲了，真的還能參加下一屆嗎，怕是很難。對於這個已經支撐起這隻國家隊超過八年的黃金世代而言，不可諱言，這可能真的是他們最後一次的機會了。