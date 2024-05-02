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基本工資調升 青貧依舊

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
全國產業總工會及數十個工會、ＮＧＯ 團體發起「五一勞工大遊行」，勞動黨以行動劇表達蔡英文總統與準總統賴清德如何「砍」勞工的權益。記者黃義書／攝影
全國產業總工會及數十個工會、ＮＧＯ 團體發起「五一勞工大遊行」，勞動黨以行動劇表達蔡英文總統與準總統賴清德如何「砍」勞工的權益。記者黃義書／攝影

「五一行動聯盟」昨號召上千人上街怒吼提訴求，其中一項就是提升薪資。面對青年低薪問題，學者一致認為要扭轉局面不容易，而基本工資的調升，也僅能照顧到邊際勞工，對大多數勞工來說，要加薪，仍要看雇主臉色。

根據勞動部去年初任人員薪資調查指出，高中學歷的職場新鮮人，有五成八起薪領基本工資，大學學歷者有百分之廿三點九，研究所為百分之四點四，換言之，四分之一的大學畢業生起薪只有基本工資的水準。

政大勞工所教授成之約表示，這八年來雖然平均薪資成長，但物價上揚、住房租金壓力倍增，再加上不少人還需要扛就學貸款，薪資成長遠遠趕不上物價、租金調漲的幅度，造成年輕人有相對剝奪感，支出與收入不對等，即便調薪，還是落入青貧、低薪族。

台大國發所兼任副教授辛炳隆則認為，要徹底扭轉青年低薪局面不容易，必須從根本做起，在學生時代就透過職涯輔導等，協助學生慎選就讀科系、未來職業，往高薪產業發展，因為「未來產業別薪資差異會愈來愈大」。

至於基本工資的調升能否帶動整體薪資成長？成之約認為「不能說無效，但效果很有限」，政府調升基本工資等於是強迫雇主為邊際勞工加薪，但廣大的非邊際勞工仍必須仰賴勞資團體協商，以集體力量跟資方談加薪，無奈台灣的工會組織率過低，雇主都是要有賺錢，才願意替員工加薪。

他表示，平均薪資有成長，但成長較高部分都在非經常性薪資，代表企業有績效、有盈餘，會給員工分紅獎金，但真正對勞工長遠生涯有益的是經常性薪資成長，因為會影響勞保、勞退。

辛炳隆說，市場經濟下，要求企業大幅拉高起薪的手段有限，年輕人面臨的問題不僅止於低薪，真正問題在於居住正義。要解決青年低薪，關鍵不在勞動政策的介入，而是如何打造低薪族群也能過活的環境，包括居住、嬰幼兒托育、教育等必要政策的公共化至關重要，「讓低薪族在台灣也能活得好」。

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