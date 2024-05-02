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貧窮家庭負債…30年增16倍 主計長：貧富再分配要慎重

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
主計總處公布家庭財富分配，貧富差距擴大，財富最低的20%家庭，金融負債30年增16倍。（本報系資料庫）
主計總處公布家庭財富分配，貧富差距擴大，財富最低的20%家庭，金融負債30年增16倍。（本報系資料庫）

主計總處日前公布家庭財富分配，我國貧富差距擴大至66.9倍，主計長朱澤民昨（1）日更指出，財富最低的20%家庭，金融負債30年來增加16倍，可能因財務槓桿操作太嚴重，導致負債顯著增加，應謹慎理財。

對於貧富差距擴大，朱澤民表示，薪資占GDP比重偏低是世界各國趨勢，政府透過最低工資政策、職業訓練等方式，加上社會福利措施來解決問題，不過「貧富再分配要慎重，否則會偏向共產主義」。

立法院財政委員會昨邀請主計總處等部會針對「如何改善受僱人員報酬占GDP比重偏低現象，導引企業與勞工共享獲利，提升我國勞工實質薪資」專題報告，朝野立委關注台灣貧富差距問題。

據主計總處日前公布結果，2021年底前20%家庭的家庭資產淨值高達5,133萬元，後20%家庭財富僅77萬元，貧富差距從30年前的16.8倍暴增至66.9倍。

不過朱澤民昨日表示，國際上沒有國家以前20%富有家庭與後20%貧窮家庭來比較，因為許多國家如德國，最貧窮的家庭是負財富，如此比較沒有意義，「只有台灣喜歡比這個」。

朱澤民還表示，家庭財富分配統計不應30年公布一次，在技術發展之下，主計總處不用像過去一個個訪問、調查，可以運用大數據，因此往後會努力定期公布。在流量方面，每年都會進行所得分配統計，家庭財富則屬於存量，變動不會那麼大，頻率不須每年做一次，四年一次很恰當，不過仍要尊重新政府想法。

朱澤民還指出，此次調查還發現，財富最低的家庭金融負債很高，平均有405萬元，確實發現財富最低的20%家庭金融資產30年只增加3.8倍，但金融負債卻增加16倍，可能因財務槓桿操作太嚴重，「要聽金管會的話，謹慎理財」。此外，對於GDP逐年攀升，但受僱人員報酬占比卻下降情形，朱澤民回應，各國也都有此趨勢，主要是因為隨著經濟發展，資本累積將變多，資本密集度愈來愈高，且這也有產業特性、產業結構、生產模式、就業型態的問題。

主計總處表示，我國家庭貧富差距確實擴大，但高、低財富的家庭資產淨值差距一定會隨時間擴大，這是高度自由經濟發展國家和地區的必然結果。

朱澤民 財富 資產

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