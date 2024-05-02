金融三業Q1賺近3,000億元 台幣貶值、台股持穩…4月獲利可期

據金管會統計，今年首季金融三業（銀行、證券期貨投信和保險業）稅前盈餘逼近3,000億元大關、達2,964.5億元，為同期次高，年增1.28倍，並且是2023年全年獲利逾四成。其中，保險業擺脫去年同期虧損陰霾，成為獲利激增大功臣。

業界看好，隨著新台幣劇貶、台股持穩，金融三業4月獲利仍可期待。

與去年同期相較，首季保險業較呈現虧轉盈，動能最強，遠優於證券期貨投信年增61%，以及銀行業的年增13%。若以3月單月來看，也以保險業月增近一倍最大，顯示保險業成為2024年金融三業開春獲利要角。

金控主管說，首季金融三業獲利狂飆，有三大原因，首先是台、美股市首季大漲逾10%，金融業投資收益或評價利益大增。其中，壽險業伺機實現股票和基金資本利得，券商期貨經紀、自營操作績效也亮眼。

其次是新台幣首季重貶近4%，帶動壽險業整體淨匯兌損失減少。最後是手續費收入，銀行財管商品熱賣帶動手續費收入增加。

法人分析，美國降息時點延後、又縮減降幅，有助銀行業上半年換匯交易（SWAP）投資收益及淨利差持穩，也有利銀行業持續銷售海外債，以及基金等財管商品。另外，美元指數轉強，也有助壽險業未避險部位（約三成）兌換利益，降低淨匯兌損失，提振獲利。

金管會公布金融業3月和首季獲利。金融三業3月賺1,108.3億元，月增39%，以保險業大賺466億元、月增近一倍，動能最強。

以首季來看，仍以銀行業1,548.2億元最賺，貢獻金融三業逾半獲利，年增13%；證券期貨投信業賺363.3億元，年增六成；保險業較去年同期轉盈，狂賺1,053億元，扮演助攻主力。

銀行局副局長童政彰說，銀行業首季稅前盈餘1,548.2億元，同期新高，已達去年全年獲利三成。其中，本國銀行賺1,425億元，為同期最佳，主因手續費、及投資和其他淨收益增加。

券商期貨投信業受惠台股價量齊揚，首季稅前盈餘363.3億元，年增六成，以券商和投信年增六成最強，期貨商則年增26%。

證期局副局長黃厚銘說，受惠台股價量齊揚，券商、期貨商經紀和自營業務同步增加，助攻券商和期貨商首季各大賺288.4億元、19.4億元；投信業則受惠資產管理規模上升，經理費收入增加，首季賺進55.4億元。

保險業首季大賺1,053億元，擺脫去年同期虧損陰霾。其中，壽險業賺960億元、產險業93億元，保險局副局長蔡火炎說，壽險業是因淨投資利益增加，產險業則因業務承保利益增加。

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