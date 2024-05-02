大雨開轟台中南投 吳德榮：今天中部以北雨勢較大 周六才轉晴

中央氣象署發布大雨特報，鋒面通過，今天台中及南投山區有局部大雨發生的機率，慎防坍方、落石及土石流。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，繼昨晨之後，昨天下午又有一道的颮線移入南部，帶來小範圍劇烈天氣。今晨台灣上空有厚實雲層，伴隨雷達回波消長，中部以北明顯降雨。

今天受滯留鋒影響，吳德榮表示，各地有局部陣雨或雷雨的機率，中部以北雨勢較大；北台灣明顯偏涼。北部19至26度，中部20至28度，南部22至30度，東部20至28度。周五滯留鋒減弱，氣溫略升，仍有局部陣雨或雷雨的機率。

吳德榮表示，周六各地多雲時晴、氣溫升，白天熱如夏，各地高溫回到30度以上，西半部午後及東半部有局部陣雨或雷雨的機率。周日鋒面接近，天氣偏熱，大氣趨不穩定，各地區局部短暫陣雨或雷雨的機率提高。

下周一微弱鋒面快速掠過北部海面，吳德榮表示，北部及東半部偶有局部短暫雨的機率，其他地區為多雲時晴。下周二、周三西半部轉晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨。