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世足8強戰 姆巴佩扛法國進攻、烏拉圭擬棄攻拚防

聯合報 記者劉肇育╱即時報導
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世足8強戰，法國有意讓姆巴佩(左)要與格里茲曼(中)、吉魯組成三前鋒陣容。 美聯...
世足8強戰，法國有意讓姆巴佩(左)要與格里茲曼(中)、吉魯組成三前鋒陣容。 美聯社

俄羅斯世足賽明天晚間10時將展開8強對決，首場比賽將由昔日冠軍法國與烏拉圭交鋒，其中在16強賽對決阿根廷有梅開二度表現的法國年輕前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe），也在今天被媒體點名，將是法國突破烏拉圭防守鐵壁的關鍵人物。

年僅19歲的姆巴佩，在16強賽面對阿根廷的下半場連進兩球，成為繼巴西球王比利（Pele）後，史上第二位達成在世足賽淘汰賽階段，單場踢進2球的20歲以下球員紀錄；而他的速度與對球的敏銳度，也被認為將是法國明晚能否擊敗烏拉圭、重返4強賽的最大武器。

根據路透社報導，雖然外界不少人認為法國應將姆巴佩放在中場才是最正確的選擇，不過法國隊教練德尚（Didier Deschamps）更傾向在明天的比賽中讓姆巴佩在進攻端完全解放，與吉魯（Olivier Giroud）和格里茲曼（Antoine Griezmann）建構3前鋒的組合，來打破烏拉圭以高汀（Diego Godin）和希梅內斯（Jose Maria Gimenez）為主的堅強後防線。

不過本屆世足賽僅在16強賽被葡萄牙佩佩（Pepe）頂進1球的烏拉圭，也傳出將會在明天的8強賽中，祭出前一戰面對「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）的防守模式來面對姆巴佩，透過中場線的退縮來限制姆巴佩的突破空間，減低他的速度可能帶來的破壞力。

相較於防守，烏拉圭在8強賽的問題可能出現在進攻端，在前一場比賽踢進2球的卡巴尼（Edinson Cavani）小腿拉傷尚未痊癒的情況下，今天傳出他可能因此缺席明晚的8強賽，改由斯圖亞尼（Christian Stuani）與當家球星蘇亞雷斯（Luis Suarez）搭檔出擊；也有消息指出烏拉圭可能就此放棄雙前鋒的策略，改派羅德里奎茲（Cristian Rodriguez）先發，全力拚防守。

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