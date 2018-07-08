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發哥論足／兩場演繹五顆頭槌破網 門柱戲弄俄羅斯哭笑不得

何長發
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俄羅斯世界盃八強賽右半邊兩場廝殺，為全球迷帶來了一次頭球破網好戲，兩場6球竟然出現5球頭頂攻門掛網；發哥再告訴大家本屆開賽至八強結束，全部157個進球中，目前靠頭球入網的球數已達32球，也就是每5個進球裡必有一球出現靠頭槌破網的。這一夜頭槌立大功外，球門柱戲弄了俄羅斯哭笑不得，最終兩支實力較優的球隊，雙雙迎來逾二十年的重返世界盃四強願望。

英格蘭以2比0擊敗瑞典，先利用一次角球攻擊機會，由高大的後衛馬奎爾搶頂掛網，搶得領先優勢下，再由阿里搶在發哥強調的那球門左右兩邊5至10碼的守方危險地帶，也來個頭頂破網，之前靠防守還不錯才一路闖到八強賽的瑞典隊，這回竟栽在防阻空中球的搶頂問題上，只好認栽了。

英格蘭對瑞典進的兩球都是頭槌建功。瑞典沒能造成英蘭格進攻的越位後，被阿里(左)抓...
英格蘭對瑞典進的兩球都是頭槌建功。瑞典沒能造成英蘭格進攻的越位後，被阿里(左)抓到絕佳空檔頂進第二球。 美聯社

隨後登場的克羅埃西亞與俄羅斯之戰，也是破網幾乎全利用頭球的威力，俄羅斯先在第31分鐘，由切里舍夫在禁區弧頂外突發冷箭長射，讓站在球門六碼區域線外的克隊守門員蘇巴西奇，退不及攔阻這記世界波而入網。隨後雙方再出現了三個進球則全靠頭頂得逞，第39分鐘，曼朱基奇左邊下底傳中，克拉馬里奇迎上在所謂的「絕殺地帶」即門前左邊六碼線外搶頂成功，將比數扳平後雙方以1比1拖入了延長加賽。

進入延長賽換由克羅埃西亞率先進球，在第101分鐘，後衛維達壓上助攻角球機會，搶在門前偏中在10碼外頭頂破門。但隨後在第115分鐘，換由俄羅斯利用右邊自由球攻擊機會，也由後衛費南迪斯上前搶攻，搶在偏向球門中右前7碼附近壓頂破網，以2比2扳平，把比賽帶入了最後殘酷的PK大戰。

眼看克羅埃西亞就要在延長賽中取勝，俄羅斯後衛費南迪斯(右)硬是飛身跳得半天高後把...
眼看克羅埃西亞就要在延長賽中取勝，俄羅斯後衛費南迪斯(右)硬是飛身跳得半天高後把球頂進，將比賽逼入PK大戰。 美聯社

這一夜全部六個進球中，有兩個是靠角球攻擊換得，一個是藉自由球攻擊間接破網成功，占了一半的球數，這裡發哥要傳達的是，足球比賽中的「死球」狀況下直接或間接射入的，包括自由球、角球、擲邊線球、十二碼罰球等，這樣的進球比率往往會占有三成以上的球數，尤其在運用組織戰難以突破門關下，好好把握住死球攻擊是最好的機會。

死球中又以角球破門數最高，開角球間接入網目前已出現了22球，即每7或8個進球裡，必有一個是利用角球攻擊得逞的，並且突破點大都在球門前左右兩邊 5 至 10 碼兩大地帶，最具代表性的是1998年冠軍決賽，法國席丹的那兩記迎頂角球掛網。

而今天克羅埃西亞面對地頭蛇俄羅斯，全場攻守數據控球率及射門次數均占上風，但被戰鬥意志更高昂的地主隊逼得陷入苦戰，其實克羅埃西亞在第60分鐘時即可解決掉俄羅斯，當時克隊壓上斯特里尼奇左路傳中偏大，但克拉馬里奇將球勾回門前，混戰中佩里西奇在門前中央無人盯防下的低射，皮球竟射中左邊立柱內側後又彈出來，使克羅埃西亞錯失良機，導致比賽還得加演PK大戰。

不過在PK大戰中，「門柱之神」算是補回給克隊一個球，第三位罰射的莫德里奇也一腳射中左邊球門立柱，但這顆球最終碰柱後掉入了球門線內，最後還是讓克羅埃西亞PK掉了俄羅斯，繼1998年之後再度成功踢進四強內。

克羅埃西亞的莫德里奇(右)在PK賽中射中左邊門柱，但球又反彈進入網內，讓俄羅斯只...
克羅埃西亞的莫德里奇(右)在PK賽中射中左邊門柱，但球又反彈進入網內，讓俄羅斯只能徒呼負負。 美聯社

球門柱直徑12公分粗，平時訓練叫球員射門柱看看，未必能射中，但比賽關鍵一射卻會偏偏找它去KISS，就是不給進，答案又來了，本屆世界盃目前已出現了21個射門球，直接射中門柱或門楣不進，換句話說，要不是門框吃掉了這21個射門球，否則本屆的總進球數，目前即可超越了上屆的總球數了。

英格蘭瑞典克羅埃西亞俄羅斯世足

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何長發

足球界人稱發哥，為前民生報資深體育專業記者，國內目前唯一連續十屆世足賽專業球評。

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