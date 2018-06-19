手臂刺美女妻圖 用生命去撲球南韓帥哥門將趙賢祐

聯合新聞網 綜合報導 2018-06-19 18:08 用LINE傳送

趙賢祐手上刻有妻子圖像刺青，表達最真誠的愛意。 擷圖自趙賢祐IG

南韓於世界盃足球賽分組賽首戰瑞典 ，這場關鍵第一場比賽，賽前就令人意外，派出全隊第三號門將趙賢祐 ，不過，這項決定，卻是他們在面對強敵瑞典只失1分的關鍵，趙賢祐全場撲救三記險球，除了未能擋住瑞典格蘭奎費斯特的12碼罰球外，他用生命守護住每一次瑞典的攻擊，成為南韓全隊表現最出色的人物。

Do you remember that korean singer Jay park? This is him now#SWEKOR pic.twitter.com/0O33gDXiqx — Yasu ♡ Tsuki (@your_moonchild) 2018年6月18日

趙賢祐出色的表現，也引起所有人注目，這位28歲長得白白淨淨的帥哥，被形容像韓國 藝人朴載範，而趙賢祐不僅守護南韓的球門，同時也是守護家庭的愛家好男人，兩年前結婚的他，去年也有了孩子。趙賢祐在IG自我介紹，就寫著「Lee Hee Young的老公，Ha Rin的爸爸」，在IG上的照片，充滿與妻子曬恩愛與抱孩子的畫面，顯見對家庭的重視。

趙賢祐妻子是大學研究員，出落是一名大美女，二年前還在球場上，上演求婚記的戲碼，羨煞所有人。

제 마누라입니다❤ 이희영남편❤ 조현우（@hyeon.woo21）分享的貼文 於 PDT 2016 年 6月 月 23 日 上午 4:27 張貼

모든것을 다 바치겠습니다❤ 이희영남편❤ 조현우（@hyeon.woo21）分享的貼文 於 PDT 2016 年 10月 月 4 日 下午 8:47 張貼

결혼식을올려볼까합니다😁 희영아 좋은시절다갔다😂😂 이희영남편❤ 조현우（@hyeon.woo21）分享的貼文 於 PDT 2016 年 8月 月 30 日 上午 5:53 張貼

趙賢祐身高189公分，2013年於大邱FC隊出道，小時候因2002年韓日世足 賽，韓國踢進4強，令他有了足球夢，如今他成為國家隊一員，更在首戰一鳴驚人，雖南韓輸了首戰，但趙賢祐絕對是他們最大收獲。

😫😫😍😍 이희영남편❤ 조현우（@hyeon.woo21）分享的貼文 於 PDT 2018 年 4月 月 4 日 上午 6:32 張貼