手臂刺美女妻圖 用生命去撲球南韓帥哥門將趙賢祐

趙賢祐手上刻有妻子圖像刺青,表達最真誠的愛意。 擷圖自趙賢祐IG

南韓於世界盃足球賽分組賽首戰瑞典 ,這場關鍵第一場比賽,賽前就令人意外,派出全隊第三號門將趙賢祐 ,不過,這項決定,卻是他們在面對強敵瑞典只失1分的關鍵,趙賢祐全場撲救三記險球,除了未能擋住瑞典格蘭奎費斯特的12碼罰球外,他用生命守護住每一次瑞典的攻擊,成為南韓全隊表現最出色的人物。

