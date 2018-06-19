世足賽遇蟲蟲危機 英格蘭球星賽前儀式：狂噴防蚊液

聯合新聞網 綜合報導 2018-06-19 12:37 用LINE傳送

Raheem Sterling 的賽前準備。圖擷自 Youtube:Outside the World Cup

世界盃賽事正熱烈進行中，球場內外除了熱血沸騰外，還有一件事讓球員們得挺身而出與之對抗，那就是煩人的蚊子。

今晨(19) 英格蘭 對突尼西亞 的球賽上，可以看到英格蘭球員們在暖身期間不停的在身上噴灑防蚊液的畫面。當英格蘭以2:1取得對突尼西亞的勝利後，英格蘭隊長哈利Harry Kane表示「蚊子的數量比我們想像得還要多更多。比賽前我們已經在身上噴了很多防蚊液了，打到中場時還是有一些蟲子飛進了我的眼睛、嘴巴和鼻子裡」。

Danny Welbeck 拿防蚊液狂噴的畫面被笑稱像在噴髮膠。圖擷自 Youtube:Outside the World Cup

蚊蟲在俄羅斯 東南部的伏爾加格勒市內肆虐的情況，在球賽前就已傳出。英格蘭球員們入住的希爾頓酒店內已出現大量蚊蟲，讓球星們必須出動防蚊液和香草護身。據「衛報」報導，英媒SKY Sports原訂於星期天晚間於酒店內的採訪計畫，因為蟲子襲擊的關係而宣告放棄。該媒體記者Kaveh Solhekol在推特上寫道「直播因為蟲子的關係被迫中斷」。

英格蘭球員們不敵蚊蟲攻擊，拿出防蚊液噴灑全身。圖擷自 Youtube:Outside the World Cup

位於俄羅斯東南部的伏爾加格勒市知道這些蚊子將造成賽事困擾，已在兩天前安排直昇機朝附近的沼澤地噴灑殺蟲劑，依然無法阻止蚊蟲軍團在球場上肆虐。球員們還能以防蚊液保身，觀賽的球迷們因為安檢的關係禁止攜帶防蚊液入場，想必也是吃足了苦頭。世足 賽官方已宣佈放寬安檢規定，開收部份區城可攜入防蚊液，因為「蟲蟲危機實在是太嚴重了」。