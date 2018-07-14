克羅埃西亞拚世足首冠 拉基提奇願在額頭刺青

聯合報 記者蘇志畬╱即時報導 2018-07-14 08:37 用LINE傳送

拉基提奇願付出一切為國家隊拿下首冠，包括讓額頭刺上大力神盃的刺青。 美聯社

克羅埃西亞 在世界盃上演「灰姑娘奇蹟」一路挺進，明晚將與法國 爭奪冠，拉基提奇 （Ivan Rakitic）願付出一切為國家隊拿下首冠，包括讓額頭刺上大力神盃的刺青。

30歲的拉基提奇將把明天的比賽當生涯最後一場來打，即使就此退休也不可惜，「我願意在冠軍賽後永遠高掛球鞋，如果這是為我的國家贏得比賽的代價的話。」

不過如果拿下冠軍，拉基提奇的雙臂已經沒有空間能夠刺下大力神盃，他表示：「不過我的額頭還有很多空間，老天啊，我願意犧牲我的額頭來刺青，那邊還有很多空間，不過我可能要先問一下我老婆，願不願意對這個點子開綠燈放行。」

效力巴賽隆納的55場比賽加上為國家隊踢了15場，明天將是拉基提奇本季踢的第71場比賽，他在世界盃奔跑了62.8公里是克羅埃西亞第二多，不過他不擔心體能問題，「我們有450萬的國民在背後支持，我們會彼此扶持，這是生涯最重要的一戰，希望可以昂著頭離開。」

克羅埃西亞與法國之戰，拉基提奇認為全世界會支持不被看好的克羅埃西亞，「我收到來自阿根廷、西班牙、德國的訊息，世界各個角落的人都支持我們，他們告訴我從沒想過會為克羅埃西亞的進球慶祝，像是自己國家進球一樣，這證明我們的表現觸動了他們的內心。」

塞爾維亞出身的網球明星約克維奇（Novak Djokovic）也公開挺克羅埃西亞，因塞克世仇而引發爭議，拉基提奇表示：「我向他致敬，我也支持他，我們都是人類，歷史的爭議應該拋在一邊。」