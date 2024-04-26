疫情出不了門催生流動藝術饗宴 雲林獲繆思創意大獎項肯定

新冠肺炎疫情期間，民眾外出看藝文表演不易，雲林縣政府整合傑出表演藝術工作者及展覽藝術家，策畫推出「流動藝術饗宴」影片特輯，紓解民眾疫情期間的煩悶，獲得好評，後續以此概念融入各項藝文活動，獲得多座國際獎項肯定，近日再以「雲林厚工學」、「永遠的情人—鄧麗君」兩場流動藝術饗宴獲得美國 IAA 繆思創意大獎銀獎，打響雲林縣的藝文品牌。

「流動藝術饗宴」是雲林縣府文化觀光處自創的活動品牌概念，在疫情期間整合縣內傑出表演藝術工作者及藝術家，於縣內各鄉鎮深具特色的歷史建築，打破空間、時間限制，結合各種媒介材質與多元形式融合的行動，打造無牆美術館、無形微策展概念，策畫一系列流動藝術饗宴影片特輯，藉由藝術的流動帶來美的饗宴。

流動藝術饗宴甫推出就獲得好評，藝術家演出也樂在其中，後續文觀處以此品牌概念，融入各項藝文演出活動，推出「成龍濕地」、「 雲林厚工學」、「永遠的情人—鄧麗君」等流動藝術饗宴活動，文觀處長陳璧君說，美國作家海明威曾寫下，「如果你夠幸運，在年輕時待過巴黎，那麼巴黎將永遠跟著你，因為巴黎是一席流動的饗宴。」她相信同樣在雲林，透過藝術饗宴的感動也會永遠伴隨。

先前成龍濕地流動藝術饗宴榮獲美國繆思設計大獎（IAA MUSE CREATIVE AWARDS）金獎，近日「雲林厚工學」、「永遠的情人—鄧麗君」，連同「2023 雲林國際偶戲節開幕音樂會—偶戲電音趴」、「2024北港燈會—龍耀雲騰」，再獲得銀獎，為雲林縣府添加4座獎座。