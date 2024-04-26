必和必拓出價逾1.2兆元收購 英美資源集團拒絕怒轟：沒吸引力

英國礦業巨擘英美資源集團（Anglo American）今天拒絕澳洲競爭對手必和必拓（BHP）出價高達388億美元（約新台幣1兆2649億元）收購，抨擊提案「非常不具吸引力」及「投機」。

法新社報導，必和必拓昨天正式宣布這項巨額收購出價，目的是要打造世界最大的產銅上市公司，造成全球礦業版圖大洗牌。

銅價今天睽違2年突破每公噸1萬美元，分析師歸因於必和必拓的收購出價可能讓銅市供不應求的情況更吃緊。

銅是電動車、太陽能板、風力發電機和儲能系統這類科技的關鍵材料，因此對於世界轉型至再生能源至關重要。

在倫敦股市掛牌的英美資源集團發布聲明表示：「董事會已與顧問討論了這項提案，結論認為這顯著低估了英美資源集團的價值和未來展望。」

「因此，董事會全體一致否決這項提案。」