快訊

法國沛綠雅氣泡水疑遭「糞便細菌」汙染 台灣通路回應了

你中鏢了嗎？年輕有「這習性」失智風險飆37％ 研究揭失智警訊

必和必拓出價逾1.2兆元收購 英美資源集團拒絕怒轟：沒吸引力

中央社／ 倫敦26日綜合外電報導
為擴增銅礦資產，全球最大礦商必和必拓尋求收購英美資源集團卻遭拒絕。路透
為擴增銅礦資產，全球最大礦商必和必拓尋求收購英美資源集團卻遭拒絕。路透

英國礦業巨擘英美資源集團（Anglo American）今天拒絕澳洲競爭對手必和必拓（BHP）出價高達388億美元（約新台幣1兆2649億元）收購，抨擊提案「非常不具吸引力」及「投機」。

法新社報導，必和必拓昨天正式宣布這項巨額收購出價，目的是要打造世界最大的產銅上市公司，造成全球礦業版圖大洗牌。

銅價今天睽違2年突破每公噸1萬美元，分析師歸因於必和必拓的收購出價可能讓銅市供不應求的情況更吃緊。

銅是電動車、太陽能板、風力發電機和儲能系統這類科技的關鍵材料，因此對於世界轉型至再生能源至關重要。

在倫敦股市掛牌的英美資源集團發布聲明表示：「董事會已與顧問討論了這項提案，結論認為這顯著低估了英美資源集團的價值和未來展望。」

「因此，董事會全體一致否決這項提案。」

再生能源 必和必拓 電動

延伸閱讀

柯建銘批藍白聯手出賣國家 黃珊珊回嗆人格分裂

綠提案又被封殺 柯建銘怒問「傅崐萁訪陸伴手禮？」藍反譏搞雙標

綠批黃國昌助傅崐萁阻國會Me Too條款 白委拒投因被蒙在鼓裡

藍封殺綠提案 傅崐萁開完會後訪陸

相關新聞

美銀：預期台灣央行今明兩年維持利率不變 新台幣今年底貶到33.1元

美國銀行（BofA）報告指出，預期台灣4月份通膨將降至2%以下，且在經濟復甦的狀況下，台灣央行2024年和2025年都將...

杯弓蛇影？日圓劇烈震盪一度升破155價位 又翻黑重貶0.5％

在市場高度警戒日本干預匯市訊號之際，日圓兌美元匯率26日盤中突然跳升，扭轉先前日本銀行（央行）維持鴿派政策所加劇的貶勢，...

必和必拓出價逾1.2兆元收購 英美資源集團拒絕怒轟：沒吸引力

英國礦業巨擘英美資源集團（Anglo American）今天拒絕澳洲競爭對手必和必拓（BHP）出價高達388億美元（約新...

歐洲經濟弱 但歐股近來為何大漲？大摩：1995年歷史重演

過去一年來，歐洲經濟疲軟但歐洲股市卻勁揚，去年10月底以來漲勢更加速，令許多觀察家感到不解。摩根士丹利首席歐股策略師札沃...

美國3月消費續強、通膨仍黏著 Fed延後降息機率升高

美國3月個人消費支出（PCE）報告顯示經濟動能強勁，通膨溫和上升，預示聯準會（Fed）降息時機可能進一步延後。

市場關注美企財報和經濟數據 亞股互有漲跌

美國科技巨頭最新公布的財報優於市場預期，減輕投資者對科技股帶動的美股漲勢可能過頭的疑慮，但美國經濟數據疲軟仍拖累美股收低...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。