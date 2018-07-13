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udn2018世足賽起義時刻世足要聞

挑戰世足史上最操冠軍 克國莫德里奇已跑63公里

聯合報 記者劉肇育╱即時報導
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克羅埃西亞莫德里奇本屆賽事已跑了63公里。 美聯社
克羅埃西亞莫德里奇本屆賽事已跑了63公里。 美聯社

克羅埃西亞將在15日晚上11時與法國爭奪世足賽冠軍，不過球隊從進入16強淘汰賽階段至今，已經連續踢了3場延長賽，相較於在正規賽踢完就拿下勝利的法國，克羅埃西亞已經比決賽對手整整多出賽了90分鐘，也就是一場比賽的時間，讓克羅埃西亞總教練達利奇（Zlatko Dalic）直呼，他們將成為史上第一支在世足賽踢了8場比賽的球隊。

克羅埃西亞在今年淘汰賽階段分別擊敗了丹麥、俄羅斯和英格蘭，其中前兩場比賽都踢到了PK大戰才取勝，與英格蘭之戰則是在延長賽中靠著曼祖基奇（Mario Mandzukic）在第109分鐘的進球才取勝，連續三場比賽都踢滿120分鐘，讓他們在接下來與法國爭冠時，體力負荷變成一大考驗。

克羅埃西亞教練達利奇決定讓子弟兵們好好休假一天、陪伴家人，「我們可能是第一支在世足賽上踢了8場比賽的球隊，我們選擇了一條最困難的道路，球員也都非常疲憊了，但我們會在周日前做好準備，因為人的一生可能就只有一次參與世足賽決賽的機會。」

而克羅埃西亞的操勞也反應在選手的跑動距離上，根據統計數據，克羅埃西亞中場大將莫德里奇（Luka Modric）本屆賽事至今已經跑了約63公里，高居所有參賽球員之冠，平均每場比賽他都要跑上10.5公里，且有多達30次以上的衝刺。

克羅埃西亞法國莫德里奇世足

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