桃捷模範員工風險控管、增加營收表現出色 市長頒獎

桃園市長張善政今天出席捷運公司模範員工頒獎，12人獲獎。張善政表示，TPASS上線後，運量持續攀升，至今年3月平均日運量已逾11萬人次，桃捷公司也因應搭車人潮，及時增開加班列車，感謝所有同仁齊心協力完成各項工作，也期盼獲獎同仁的傑出表現能持續擴散，和全體員工一同克服未來面臨的挑戰。

張善政指出，0403地震後，桃捷公司及時完成錯位檢修，不影響正常營運，相信任職桃捷公司是職涯裡非常好的機會及挑戰，市府會與公司攜手提供員工最好的照顧，讓大家安心工作，未來的發展也將不可限量。

桃捷公司董事長沈志藏說，去年是桃園捷運突破的一年，不論營收、運量及各項專案都有亮眼的成績，今年力求再創佳績。模範員工由各單位推薦全體票選，獲獎者有工為運務規畫及管理組助理工程師丘富華、站務中心站長紀君亭、行控中心副工程師劉牧阡、車務中心工程員張亞雯、票務中心工程員李宗祐、車輛廠領班林烜正、軌土廠股長許家銘、電機廠領班張振豪、車輛廠技術員黃皓霆、電子廠工程員郭欣靈、企劃處工程員饒振宏及總務處副管理師李婕妤。

企劃處工程員饒振宏完成A7國體站販賣店與商業空間租賃案，為公司挹注約1736萬元收入；以「包底抽成」創新方式辦理A18高鐵站招商案，有效提升公司收入。總務處副管理師李婕妤，主辦公文業務、紀念品發想與採購、職福會特約商店簽訂近90間盡職盡責。

丘富華協助公司推動營運模式優化、順利完成A22初履勘任務，表現優異；紀君亭多次預防旅客受傷事件，帶領團隊研析票卡無法順利感應的情形並提出解決方案。副工程師劉牧阡主辦新舊系統研析與疑義釐清、PIDS介面呈現設計與優化；工程員張亞雯支援颱風期駕駛勤務，敏銳發覺並即時回報異常狀況，有效降低營運風險，工程員李宗祐辦理TPASS定期票事宜使順利上線，釐清影響營收的異常原因並修正清分款項，確保營收權益。