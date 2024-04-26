國家文藝獎頒獎 4得主闡述生命歷程

國家文藝獎頒獎典禮今天舉行，得獎者作家夏曼．藍波安、視覺藝術家梅丁衍、表演藝術家陳鳳桂（小咪）及紀錄片導演劉嵩，在親友陪同下和場內來賓分享喜悅及榮耀。

由於今年得獎者人數較少，每名得獎者與贈獎引言人都有充裕時間發言，感謝身邊重要的夥伴與貴人，特別溫馨。

歌仔戲人間國寶小咪：向天上母親報喜

74歲的「人間國寶」歌仔戲演員小咪表示，每次得獎都會向過世的母親報喜。媽媽雖然做歌仔戲，但鼓勵她去藝霞歌舞劇團學舞蹈，讓她擁有一身扎實基礎。小咪也細數感謝演藝生涯一甲子的貴人，包含楊麗花、藝霞歌舞團、河洛歌子戲團、唐美雲歌仔戲等，感謝持續邀她演出的團隊，讓她迄今有機會學習。

小咪笑說，現在她與同為「人間國寶」的好友王金櫻合作傳授藝生，相處愉快，學生也很乖巧。她不忘喊話學生們要認真，才能像老師一樣成為國寶級明星上台領獎。

當代藝術家梅丁衍：投身藝術如馬拉松

70歲的當代藝術家梅丁衍則打趣形容，國家文藝獎像安慰獎，鼓勵長年投身藝術創作、宛如跑馬拉松的他們。尤其這段旅途很考驗耐力，「不是要你趕快到終點，而是一直專注步伐，這沒有終點的」，感謝賢內助相知相伴支持。

梅丁衍強調，台灣是全世界罕見人文薈萃的國家，他在教學領域遇到很多有才華的年輕藝術家，多元豐富的創作環境都是仰賴前人透過民主運動、改革才能擁有，期待在全世界正面臨重啟的年代，彼此勉勵、堅持，守住民主樂土，提振創作能量。

紀錄片導演劉嵩：歸功團隊夥伴合作

紀錄片導演、66歲的劉嵩表示，他的工作從來不是個人創作，而是來自團隊合作，每次獲得個人獎項，他都是代表團隊來領獎的。他感謝身邊宛如綠手指、帶給他鼓勵的太太與親友，以及信任並給予工作機會的夥伴。

劉嵩說，無垢舞蹈劇場藝術總監林麗珍對他影響很大，無垢劇場不僅是他的影像啟蒙之旅，每當遇到挫折或生命有疑惑時，總會告訴自己，要像林老師的創作般，往前走時，是一步接一步，更重要的是，退場或退步時，也要一步接一步，成為他的創作觀。

達悟族作家夏曼．藍波安：文學界多了包容性

67歲的蘭嶼達悟族作家夏曼．藍波安則在親友陪伴下到場。

夏曼．藍波安說，有法國人曾問他為什麼要抵抗華人。他回應，是在拒絕華人統治和同化，所以他寫海洋文學、造船、抓魚。這次國藝會認同他的文學，不僅是他生命里程的豐腴表現，也發覺最近台灣文學界，不管是新生代或老派作家，多了很多包容性，「我也被包容了」。

夏曼．藍波安表示，過往他為生存、求學，四處捆鋼筋打工，雙手都是鋼筋鏽。但他用這雙手蓋了家、寫了文章、養了小孩，造了6艘船，「我也用這雙手和頭腦，讓我今天站在這邊」。他的話獲得全場滿滿掌聲。