《Pick me trip》驚爆違法拍攝團隊護照被扣留 少時孝淵、Apink普美等30多人滯留峇厘島

韓國旅遊綜藝《Pick me trip》的第二季近日開拍，卻驚傳團隊前往峇厘島拍攝未申請拍攝權，導致包括藝人在內整個團隊約30多人無法回韓國。

《Pick me trip》由KBS電視台製作，崔熙擔任主持人，第二季前進峇厘島，還找來少女時代孝淵、Apink普美、I.O.I娜榮，以及SECRET NUMBER的Dita擔任嘉賓，團隊於21日出發，並預計25日返程，但爆出製作單位僅辦了旅遊簽證，但未另外申請拍攝許可，「違法拍攝」當地政府調查，全員護照被扣留，最快也要下週才調查結束，讓團隊返韓。

此外，普美在人氣韓劇《淚之女王》中飾演「羅秘書」，粉絲本期待殺青宴上演員互動，如今卻傳錄製旅遊節目因製作單位疏失無法返韓，網友看到消息直呼節目組太離譜，驚訝「第一次做節目嗎？？？」、「太扯了」。

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