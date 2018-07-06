內馬爾世足花多少時間躺地上？瑞士電視台算給你看

聯合報 記者陳宛晶╱即時報導 2018-07-06 10:24 用LINE傳送

瑞士電視頻道RTS很認真地統計出內馬爾每場倒地時間。 美聯社

巴西 球星內馬爾 （Neymar ）一碰就倒地、一摸就哀嚎的誇張演技，引起外界一片撻伐，瑞士電視頻道RTS很認真地統計出內馬爾每場倒地時間，算出他4戰合計共花14分鐘在地上打滾，華爾街日報則統計出他的倒地次數為43次。

根據RTS的計算，巴西在小組賽的3場比賽，內馬爾面對瑞士共倒地3分40秒，對哥斯大黎加為2分46秒，對塞爾維亞為1分56秒，進入淘汰賽後變本加厲，對墨西哥一戰光是倒在地上的時間就有5分29秒。

4場比賽下來，內馬爾共出賽360分鐘，合計43次倒地，躺在地上的時間累積13分51秒，而他至今共吸引23次犯規，平均一次要躺在地上30秒以上。

這項數據一出，當然引起不少驚呼，媒體戲稱：「內馬爾倒在地上的時間，比許多球員的出賽時間還多。」還有網友預測按照這個速度累積，如果巴西挺進決賽，內馬爾躺在地上的時間將達到25分鐘。

內馬爾的假摔、裝痛演技，隨著賽程越到高潮也越吸引注意，墨西哥後衛拉永（Miguel Layun）曾在輸球賽後痛批：「那麼愛躺就回家」，內馬爾的倒地照片成為網友「P圖」惡搞的對象，甚至還有少年足球隊在訓練時隨著教練喊出「Neymar」而同時倒地，儼然已成新的作戰暗號。