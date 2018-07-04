世足初體驗狂進6球 英格蘭凱恩：更有信心奪冠

聯合新聞網 文／張皓勛 2018-07-04 21:49 用LINE傳送

打破PK魔咒後，凱恩對率領英格蘭奪冠更有信心！ 美聯社

年輕的「三獅軍團」昨晚在十六戰擺脫以往「軟腳貓」的罵名，於PK大戰 中驚險擊敗哥倫比亞闖入八強，也終結了世足 PK戰全敗的難堪紀錄。賽後撲下點球的門將皮克福德（Jordan Pickford）成為國民英雄，然而踢進兩次點球的肯恩（Harry Kane ）同樣功不可沒。

「經歷這場戰役後我們有所成長，我比之前更有信心認為英格蘭 能拿下冠軍。」英格蘭隊長肯恩在戰勝哥倫比亞後這樣說道，表達了對團隊的肯定與搶下大力神杯的決心。

年僅24歲的肯恩這次首度參加世足賽就戴上隊長袖標，不僅心態成熟老練，更有著超水準演出。目前出賽3戰6次射正就攻入6球，穩坐射手榜寶座，並寫下多達7項紀錄，成為「足球金童」貝克漢(David Beckhan)退役後英格蘭的新希望。另外身材高大的他在定位球作戰方面也扮演要角，不僅能頭槌直接攻門，還能當支點做球並吸引防守，是各隊頭痛的進攻殺手。

而肯恩的點球主罰能力更是讓人放心，面前為止四次主踢全數命中(含一次12碼PK)，昨晚英格蘭就是靠他自己博得點球，操刀罰球率先破網，並在PK大戰中擔任首位主罰者，並順利踢進穩定軍心，是英格蘭贏球另一大功臣。他賽後表示，「這場勝利對我們這支年輕的球隊來說很重要，雖然前方還有一段很長的路要走，但我對我們的團隊很有信心」。

英格蘭被稱為足球強權，隊史卻僅拿過一次世足冠軍，常有大賽軟腳的問題，上屆賽事更是小組賽就打包回家。這次在隊長肯恩的領銜下，英格蘭能走到什麼地步，大家都拭目以待。