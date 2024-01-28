申請入學 資安組名額再增

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

一一三大學申請入學將於春季開跑，去年各大學資通訊相關科系首次增加「資安組」，並於申請入學管道開出六十八個招生名額試水溫。甄選會統計，今年資安組申請入學名額再增加，但大學坦言，高中沒有直接對應的資安領域課程，高中時就確立對資安感興趣的學生很少；也有教授認為，資安對高中生而言難入門。

配合國家政策，去年申請入學管道中，資通訊領域相關科系新增資安組招生，十六個校系，提供六十八個招生名額，今年增為卅校系、一百個名額，其中陽明交大、中央大學資工系資安組要求ＡＰＣＳ大學程式設計先修檢測成績；台大資管、資工等則於二階段審查時，提供如資安檢測、競賽等經歷或相關學習表現即可。

暨南大學資管、資工今年也設有資安組，暨大校長武東星表示，資安組開辦起初不會設置太多名額，在於資安是一特殊領域，且高中學習內容不會有直接對應的課程，運作一年觀察，很多高中生多是對寫程式感興趣，或廣泛喜愛資通訊領域。

但也有教授指出，不少高中生願意自學coding、機器人等相關概念，但即便如此，資安仍須先具備多個觀念、不易入門，即便分出資安組招生，但發現從該組入學者，有足夠先備知識或有熱情者並不多。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉認為，學生知道資訊人才缺口大、未來機會多，隨輿論和職場需求走，選擇資通訊相關科系，盼先拿到進入相關產業門票，但仍建議選校系要視自身能力、興趣而定。

資安 科系 台大

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