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國中耍廢3年想拚明星高中 他會考結束「笑不出來」勸世：準備重考了

聯合新聞網／ 綜合報導
113年國中教育會考落幕，圖為考場示意圖，非新聞提及當事人。圖／中央社
113年國中教育會考落幕，圖為考場示意圖，非新聞提及當事人。圖／中央社

113年國中教育會考19日落幕，步出考場後，可說是幾家歡樂幾家愁。會考結束當天，一名考生在臉書社團「國中學習討論群」發文勸世，表示自己在國中耍廢了三年，卻在最後階段萌生拚考明星高中的念頭，考試結束後卻怎麼也笑不出來，呼籲學弟妹把握讀書時光，直言自己要準備重考了。

「在這邊提醒114（年）會考的學弟妹不要再耍廢了」，原PO回憶會考結束當天的鐘聲，緊接著響起「考試結束」的廣播，教室裡的考生們一起尖叫慶祝，自己卻開心不起來，更羨慕他們能有這種「解脫」的感覺。

原PO坦言，過去他耍廢了三年，題目完全不會寫，到了國三下學期才因父母的關係，讓他想報考明星高中。然而明明見過的題目，原PO在考試當下卻怎麼都想不起來，直呼「真的很不甘心」，最後更呼籲學弟妹們好好讀書，國中三年的努力就是為了考試結束的鐘響，還有跟朋友討論題目的時光。

貼文一出，引起部分過來人共鳴，「真的，那時候考完崩潰了，都不會」、「我之前國一、國二成績本來就沒有很好，國三我又在醫院廢了快一學期，數學、英文直接廢掉」；但也有人不解質疑，「耍廢三年又想考明星高中，請問是什麼心態」、「為什麼要為了第一志願重考」。

不過，針對原PO重考的決定，一派網友給出建議，認為有心讀書，進到高中奮發向上也來得及，「不必浪費時間，考哪讀哪，真正重要的是學測」、「不要重考浪費錢，大部分是看最後學歷，高中認真讀，大學如果考不好再來重考」、「要讀書每一個階段都能讀，不用一定要浪費一年再重來」。

另一派網友則鼓勵原PO，認同他擁有反省的能力，紛紛為他加油打氣，「如果自己想讀花一年是可以的，加油」、「加油，同學相信你能做到的！你只是跑得比別人慢而已⋯只要自己知道之前的錯誤，從反省中去改進，一定會更好的」、「國中重考沒什麼不好，高中是加深加廣，如果勉強上了一般的高中，高中恐怕也不會太好，倒不如把前面的洞先補起來」。

113會考

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