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台灣設計已死？立委爆巴奧台灣館主視覺疑抄襲Apple

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
立委葛如鈞表示，巴黎文化奧運台灣館主視覺運用了一款圖案，跟蘋果的emoji符號「高度相似」、「有抄襲的可能」。記者陳宛茜／翻攝
立委葛如鈞表示，巴黎文化奧運台灣館主視覺運用了一款圖案，跟蘋果的emoji符號「高度相似」、「有抄襲的可能」。記者陳宛茜／翻攝

台灣公部門近日爆出多起設計疑似抄襲的事件。多位立委今天在立院質詢文化部長李遠抄襲議題，形容台灣「『抄』人特攻隊」成形、「設計已死」。立委葛如鈞表示，有民眾向他陳情，巴黎文化奧運台灣館主視覺運用了一款圖案，跟蘋果的emoji符號「高度相似」、「有抄襲的可能」。而該案設計師跟520主視覺設計師是同一個人，質疑文化部未向蘋果的法律部門申請授權。

葛如鈞表示，emoji的版權屬於這個符號的供應商，假如作者真的有使用或參考，就必須諮詢蘋果的法律部門，並申請表情符號的使用授權。他要求文化部就本案的授權使情形，一周內回覆立委辦公室，「否則真是設計已死」。

抄襲 文化部 設計師

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