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醫科保證班？雄中會考後湧家長詢問 網見「4點澄清」笑：什麼年代了

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為高雄中學校門外觀。記者劉學聖／攝影
圖為高雄中學校門外觀。記者劉學聖／攝影

113年國中教育會考19日落幕，考生即將迎來升高中最後一哩路。高雄中學今（21）日在臉書粉絲專頁表示，由於近日接獲不少家長來電詢問，特別統整4點常見疑問說明，強調依法僅設有3類特殊班級，「真的沒有醫科保證班」。

雄中指出，校內僅音樂班、體育班和科學班為政府依法設立的特殊班級，且3個班皆是透過專屬招生管道招生，除此之外再無其他特殊班級。雄中再三強調，校方尊重同學人生規劃，沒有所謂「醫科保證班」，更直呼「我們哪敢做什麼保證？」

至於透過高中免試入學分發的學生，將被編在21個普通班，沒有數理資優班、國際雙語班、人工智慧班等特殊班別，同一入學管道的學生皆在同樣班級、接受高中普通學程，高二時再依據學生自由選擇，分到不同的班群，以對應加深加廣課程的選擇。

雄中不忘自嘲，「有校友說30多年前讀的比較像『留級保證班』，現在也沒有了啦！」貼文一出，也引來網友留言讚道，「果真費心」、「雄中還是這麼酷！」、「醫科保證班？什麼年代了啦！」、「誰能保證自己的人生？20年前，都是各班自治風氣好壞決定一切」。

113會考 免試入學 雄中

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