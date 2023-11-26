頂大新課綱首屆學生能力「雙峰化」 這類考招管道入學生高分群較少

新課綱第一屆學生已於去年九月上大學，今年暑期升大二。大學分析校內不同管道學生入學後成績表現，新課綱第一屆申請入學、繁星推薦學生成績高分群佔比較高，於考試分發入學管道者高分群佔比較低，低分群也較多。學界認為，恐和111分發入學低分高就趨勢有關，但還需再觀察。

國立陽明交通大學綜觀繁星推薦、申請入學、考試分發三大招生管道，繁星、申請入學學生學期平均成績以80至89分占比最多，兩管道均達4成4，90至100分的學生則佔2成多；至於考試分發管道入學者，80至89分佔比也達4成，但90至100分的高分群則略低僅一成多。

統計也指出，繁星推薦管道入學生學期平均成績無人不及格，申請入學不及格學生佔比約1.1％，考試分發則有4.1%，考試分發入學者休、退學人數也略多。

陽明交大教務長陳永昇表示，考試分發入學生成績表現比其他管道弱些，而新課綱第一屆應考學生數較過去少，但招生名額未減少，最後分發管道上各校多發生低分高就的現象。有些學生幸運進入國立大學但讀得較吃力，還是要長期觀察，看大二後成績能否跟上。

台大主任秘書王大銘也指出，台大也發現新課綱第一屆學生能力呈雙峰化，學生能力好的可說全面均優，但能力弱者確實待加強。

但王大銘也舉例，過去教學強調計算和抽象思考，程度好會直接反應在成績上，但近年教學方式乃至課綱則講求活潑多元，而學校也贊同，新課綱下的學生也有優於過去學生的面向，如協作、應用適當工具的能力等。

但一名補教老師也指出，去年便看過學生學測後氣力放盡無所事事，分科測驗前兩個月才集中問問題，最後僥倖分發中字輩大學，但整體學習態度差，上大學成績不可能好；但得勝者文教升學輔導專家藍天予則認為，堅持到分科測驗的學生經歷相當長的考試歷程和同儕壓力，或許是因學習狀態已疲乏，才導致大學讀書狀態不若高中時期。

為此，各大學近期也針對大一生提供補強，台大暑期便推出數理預備課程試辦計畫，協助新生複習高中重點觀念也強化數理邏輯能力。陳永昇也說，學生不分入學管道都能申請課業輔助，社會還是期待落實多元入學，不同管道入學的學生特質也不同，都值得好好栽培。