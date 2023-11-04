大學申請入學 名額少逾2千個

受少子化和國家政策影響，一一三學年公、私立大學部分學校招生名額顯著減少，反映在申請、繁星兩大管道上，其中申請入學名額較去年減逾二千個。

甄選會指出，一一三學年繁星推薦管道共六十五所大學、一七五四個學系組參加，提供一萬五九七二個名額，較去年略減少十七個；申請入學招生則有六十六所大學院校、二二○八個學系組參加，提供五萬一四九九個名額，較去年減少二三五七個，也創下九年來新低。

另根據甄選會統計，一一三招生學系中，繁星推薦招生學系使用學測作為檢定科目以英文科最多，計一千個校系，申請入學招生學系使用學測作為其檢定科目，亦以英文科最多，計一一一七個校系。

此外，部分校系也於申請入學第一階段檢定、倍率篩選，或於第二階段指定項目甄試納入「大學程式設計先修檢測」（ＡＰＣＳ）成績，ＡＰＣＳ組計四十六個校系，資安組則有卅個校系。

甄選會提醒，學測各科目均由學生自由選考，若考生欲報名的校系有參採的科目，建議考生皆須報考並如期應考，若校系有採計ＡＰＣＳ成績，則須另外參加ＡＰＣＳ檢測。