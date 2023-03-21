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大學繁星推薦上午9時公布 查詢網址看這裡
大學繁星推薦一到七類學群今天放榜，考生上午9時起可到大學甄選委員會網站查詢，網址：https://www.cac.edu.tw/star112/system/112pstar_W2_result_RW64tXZ3qa/index.php。
今天並公布第八類學群第一階段篩選結果。大學甄選委員會表示，112學年度繁星推薦招生共有66所大學校院、1789個學系（組）參加，提供招生名額合計為1萬5989個。
今上午9時起考生即可到「大學甄選委員會」網站查詢，輸入學測應試號碼、身分證號碼、個人密碼等資料即可查看結果。
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