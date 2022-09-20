112學測英文篇章結構5選4惹議 大考中心喊卡暫緩實施

新課綱連動新考招，今年新課綱首屆學測英文科，首度新增過去指考才出現的「篇章結構」題型，考生須觀前顧後，配合文章組織架構選填正確答案，未料大考中心今天上午突然在官網「正式」公告，明年學測英文科「篇章結構」題型，將從一篇選文四選四，改成五選四，讓基層師生炸鍋。

大考中心傍晚則表示，該則訊息公告後，各界對於實施期程 有不同的意見，考量目前高三學生刻正積極準備112學測，為使學生安心備考，決定暫緩實施，實施日程另行公布。112學測英文考科的篇章結構大題，仍為四個空格、四個選項。

本報今天上午報導，有高中英文老師向本報投訴，大考中心9月13日「偷偷摸摸」在學測考試規則說明中，新增英文科考試變革，打算把篇章結構題改成「五選四」的考法。該教師質疑，學測倒數不到三個月前公佈且要立刻適用，這不合理，好歹暑假就應該要公告，更遑論大考中心是將這項變革「偷偷」放在遊戲規則。

大考中心稍早發布新聞稿，說明調整考試方式，主要是為提升測驗的鑑別效果，就篇章結構大題，在不改變題型下，將原四個空格、四個選項的設計，調整為四個空格、五個選項，並預計自112學年度開始實施。惟於公告後，各界對於實施期程有不同的意見，考量目前高三學生刻正積極準備學測，為使學生安心備考，決定暫緩實施，實施日程另行公布。112學測英文考科的篇章結構大題，仍為四個空格，四個選項。

大考中心表示，在 108 課綱英語文領綱必修課程中，不僅將篇章結構的學習列入學習表現與學習內容，並提及「從國民中學教育階段開始，篇章結構的理解與學習更形重要，學生在閱讀段落時，除了應該理解其體裁及主題外，也應該能判斷主題句及總結句，分析段落發展模式，進而學習如何有條理地鋪陳文章，以確保整個段落的關聯性與連貫性。」因此，中心於 111 學年度起的學測英文考科，納入過去在指考中既有的篇章結構題型。

大考中心表示，考量篇章結構題型雖於指考實施多年，但於學測英文考科仍屬新增題型，因此訂為四個空格、四個選項的設計，並非如指考的五個空格、六個選項。然經 111 學測， 依考生得分情形檢討，發現選文中空格數與選項數相同時，會產生連鎖效應。

大考中心以111學測的四選四為例，若原先甲、乙、丙、丁四個空格，有選項 A、B、C、D 四個句子可以配對，正確若為甲(B)、乙(C)、丙(A)、丁(D)，某生在甲空格放上 C 句，除了這部份填錯，由於已用掉 C 句，將連帶讓乙空格也錯誤；另一方面，若某生不確定甲、乙兩空格，但猜對甲放 B，則連帶也會增加猜對乙放 C 的機率，換言之，由於連鎖效應，會放大誤置一個選項的扣分效果，也會放大猜對一個選項的得分效果，因此，可能降低考試的鑑別效果。

大考中心表示，基於上述理由，大考中心英文科研發團隊研擬在不改變題型下，新增一個選項，以四個空格配對五個選項，希望能降低連鎖效應帶來的影響。經過研發團隊的多次討論與對外諮詢，中心完成調整版的考試說明與參考試卷，於 111 年 9 月 13 日公告於本中心網頁，並預計自 112 學年度開始實施。

不過大考中心表示，公告後，雖獲得許多英文科教師的正面回應，對於實施期程則有不同意見；但從評量觀點，選項數較空格數為多的設計仍是未來的調整方向，將就試題研發與實施期程諮詢更多建議。考量目前高三學生應刻正積極準備 112 學測，為使學生能安心備考，中心決定暫緩實施，實施日程另行公布。

大考中心表示，112學測英文考科的篇章結構，仍為四個空格、四個選項的設計。為免造成混淆，將於近日重新公告調整前的考試說明與參考試卷，請各界留意最新公告。