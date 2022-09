112學測英文篇章結構5選4惹議 大考中心喊卡暫緩實施

新課綱連動新考招,今年新課綱首屆學測英文科,首度新增過去指考才出現的「篇章結構」題型,考生須觀前顧後,配合文章組織架構選填正確答案,未料大考中心今天上午突然在官網「正式」公告,明年學測英文科「篇章結構」題型,將從一篇選文四選四,改成五選四,讓基層師生炸鍋。

大考中心傍晚則表示,該則訊息公告後,各界對於實施期程 有不同的意見,考量目前高三學生刻正積極準備112學測,為使學生安心備考,決定暫緩實施,實施日程另行公布。112學測英文考科的篇章結構大題,仍為四個空格、四個選項。

本報今天上午報導,有高中英文老師向本報投訴,大考中心9月13日「偷偷摸摸」在學測考試規則說明中,新增英文科考試變革,打算把篇章結構題改成「五選四」的考法。該教師質疑,學測倒數不到三個月前公佈且要立刻適用,這不合理,好歹暑假就應該要公告,更遑論大考中心是將這項變革「偷偷」放在遊戲規則。

大考中心稍早發布新聞稿,說明調整考試方式,主要是為提升測驗的鑑別效果,就篇章結構大題,在不改變題型下,將原四個空格、四個選項的設計,調整為四個空格、五個選項,並預計自112學年度開始實施。惟於公告後,各界對於實施期程有不同的意見,考量目前高三學生刻正積極準備學測,為使學生安心備考,決定暫緩實施,實施日程另行公布。112學測英文考科的篇章結構大題,仍為四個空格,四個選項。

大考中心表示,在 108 課綱英語文領綱必修課程中,不僅將篇章結構的學習列入學習表現與學習內容,並提及「從國民中學教育階段開始,篇章結構的理解與學習更形重要,學生在閱讀段落時,除了應該理解其體裁及主題外,也應該能判斷主題句及總結句,分析段落發展模式,進而學習如何有條理地鋪陳文章,以確保整個段落的關聯性與連貫性。」因此,中心於 111 學年度起的學測英文考科,納入過去在指考中既有的篇章結構題型。

大考中心表示,考量篇章結構題型雖於指考實施多年,但於學測英文考科仍屬新增題型,因此訂為四個空格、四個選項的設計,並非如指考的五個空格、六個選項。然經 111 學測, 依考生得分情形檢討,發現選文中空格數與選項數相同時,會產生連鎖效應。

大考中心以111學測的四選四為例,若原先甲、乙、丙、丁四個空格,有選項 A、B、C、D 四個句子可以配對,正確若為甲(B)、乙(C)、丙(A)、丁(D),某生在甲空格放上 C 句,除了這部份填錯,由於已用掉 C 句,將連帶讓乙空格也錯誤;另一方面,若某生不確定甲、乙兩空格,但猜對甲放 B,則連帶也會增加猜對乙放 C 的機率,換言之,由於連鎖效應,會放大誤置一個選項的扣分效果,也會放大猜對一個選項的得分效果,因此,可能降低考試的鑑別效果。

大考中心表示,基於上述理由,大考中心英文科研發團隊研擬在不改變題型下,新增一個選項,以四個空格配對五個選項,希望能降低連鎖效應帶來的影響。經過研發團隊的多次討論與對外諮詢,中心完成調整版的考試說明與參考試卷,於 111 年 9 月 13 日公告於本中心網頁,並預計自 112 學年度開始實施。

不過大考中心表示,公告後,雖獲得許多英文科教師的正面回應,對於實施期程則有不同意見;但從評量觀點,選項數較空格數為多的設計仍是未來的調整方向,將就試題研發與實施期程諮詢更多建議。考量目前高三學生應刻正積極準備 112 學測,為使學生能安心備考,中心決定暫緩實施,實施日程另行公布。

大考中心表示,112學測英文考科的篇章結構,仍為四個空格、四個選項的設計。為免造成混淆,將於近日重新公告調整前的考試說明與參考試卷,請各界留意最新公告。