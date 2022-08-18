南二中升大學大躍進 策略運用很關鍵 一成學生上頂大

台南二中今年升大學成績較去年明顯進步，剛放榜的考試分發入學有174人上國立大學，比例七成五，其中上台清交成政大34人，加上繁星、個人申請及獨招入學，共有59人上頂大。學校表示，能有此好成績與落實學習歷程檔案、學生熟悉考試制度做最好策略運用等有關。

台南二中秘書涂益郎說，這次分科測驗考試分發入學，共有231人錄取，其中174人上國立大學，且繼個人申請後，再有學生黃鴻銘錄取高雄醫學大學醫學系，創下同年度兩位醫科生之新紀錄。其中，台成政清交等頂尖大學共錄取人數34人，中字輩以上大學人數92人，比例近四成。

他說，今年新課綱第一屆畢業生成績亮眼，合計所有入學管道，685名畢業生中，共有171上國立大學中字輩以上的學校，其中包含兩個醫學系的學生，且有59人上台清交成政大，整體佔比約25%。去年有692名畢業生，有136人上中字輩以上國立大學，佔比約20%，相較於去年，今年國立大學中字輩以上的學生，整體比例提升5%。

涂益郎分析，能有明顯進步原因，是3年來落實學習歷程檔案，要求學生做好各項規畫與準備，進而展現學習力與實踐力；而學測後透過諮詢輔導，讓學生確立方向，為繁星、申請入學做最好的準備。另讓學生熟悉新課綱後考試制度的改變，發揮自己的優勢，配合策略運用，考上最理想的大學。

他舉例，有名學生學測成績不是很理想，未能申請上中字輩國立大學，由於學測的國文、英文分別超越前標及頂標，於是掌握優勢，利用部分科系有加重計分的採計方式，分科測驗只考公民、數A，兩科也都超過前標，順利錄取政大。

校長林晏旭表示，除了這些之外，分科測驗前學校也辦衝刺班，並鼓勵學生留在學校夜讀，明顯提升學生的拚勁與衝刺力，加上有老師的輔導、鼓勵，以及學生間會相互討論，解決不會的問題，分科測驗成績明顯進步。