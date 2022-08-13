大學分科測驗放榜 港明高中醫科頂大榜單亮眼

大學招生首次採分科測驗昨天放榜，台南港明高中表示，透過繁星推薦及個人申請已有21人次考取醫牙學系；這次分科測驗放榜再添2醫科新鮮人：劉子甄同學錄取高雄醫學大學醫學系，陳宥任同學錄取中山醫學大學醫學系。

校方表示，雖外界公認題目類型難度高、且無前例可依循參考，但港明學子仍拿下心目中理想科系，考取醫科頂大榜單依然亮麗。

除醫牙學系錄取人數可觀，這次謝瓈嬅台灣大學；王雋諴陽明交通大學；王關慈、蔡典融、林昕慧、王立昊政治大學；胡閎棣、陳博威、黃子芩、許雅筑、許晉偉成功大學，合計港明今年國立頂大加上台科大、北科大超過120人。

校長劉春福表示，今年大學學測與大學分科測驗，學測2人四科滿級分，93人50級分以上，已超越大台南所有私中。這次分科測驗放榜，合計繁星推薦、申請入學總體升學成績更是南南台灣私中之冠。