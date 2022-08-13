聽新聞
test
0:00 / 0:00

大學分科測驗放榜 港明高中醫科頂大榜單亮眼

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
大學分科測驗放榜，港明高中醫科頂大榜單亮眼。圖／校方提供
大學分科測驗放榜，港明高中醫科頂大榜單亮眼。圖／校方提供

大學招生首次採分科測驗昨天放榜，台南港明高中表示，透過繁星推薦及個人申請已有21人次考取醫牙學系；這次分科測驗放榜再添2醫科新鮮人：劉子甄同學錄取高雄醫學大學醫學系，陳宥任同學錄取中山醫學大學醫學系。

校方表示，雖外界公認題目類型難度高、且無前例可依循參考，但港明學子仍拿下心目中理想科系，考取醫科頂大榜單依然亮麗。

除醫牙學系錄取人數可觀，這次謝瓈嬅台灣大學；王雋諴陽明交通大學；王關慈、蔡典融、林昕慧、王立昊政治大學；胡閎棣、陳博威、黃子芩、許雅筑、許晉偉成功大學，合計港明今年國立頂大加上台科大、北科大超過120人。

校長劉春福表示，今年大學學測與大學分科測驗，學測2人四科滿級分，93人50級分以上，已超越大台南所有私中。這次分科測驗放榜，合計繁星推薦、申請入學總體升學成績更是南南台灣私中之冠。

分科測驗 放榜 繁星

延伸閱讀

大學分發放榜 中一中校長建議：分科考試應納入國、英

大學分科測驗放榜！她沒補習、運動當提神考上政大

大學分發放榜！雄中104人、雄女76人上台大

學生數少恐取極端值 112學測、分科測驗級距維持前1％

相關新聞

多元入學大一生分發近八成 靜宜未來將調整招生策略

靜宜大學今天針對媒體「分發入學」缺額相關報導提出說明指出，大學招生有「繁星推薦」及「個人申請」及「分發入學」等三個多元入...

大學分科測驗放榜 港明高中醫科頂大榜單亮眼

大學招生首次採分科測驗昨天放榜，台南港明高中表示，透過繁星推薦及個人申請已有21人次考取醫牙學系；這次分科測驗放榜再添2...

捨繁星選聯登 東海高中畢業生錄取北科大

東海高中汽車科畢業生游豐宇原本繁星計畫錄取某科技大學，仍選擇聯合登記分發，最後錄取國立台北科技大學，新北市教育局表示，今...

少子化發威！ 淡江大學「缺額1037人」僅次文化 網點3大致命傷

111學年度大學分發入學昨天（12日）放榜，受少子化衝擊，總缺額人數從去年110 學年度的2,732 人，攀升至1萬4,493人。對此，就有網友訝異指出，作為私校前段班的淡江大學在51所缺額學校中高居第2，人數多達1,037人，僅次於文化大學的2,378人，更超過義守大學的1,007人。該現象引發網友熱議，更剖析出淡江大學缺額嚴重的3大致命傷。

圖解新聞／大學分發缺額暴增 今年只是雪崩開始

聯合報每天推出「圖解新聞」，希望藉由圖像設計幫助讀者理解生硬內容。這次的圖表帶你看分發放榜缺額創新高。111學年大學分發入學昨放榜，受考招改制和少子化影響，今年參與分發學生數大減，但學校未及時因應調整招生名額分配，最終缺額達14493個，錄取率亦創下新高，達98.94％，僅269人落榜。有51所學校未招滿，其中連清大、台師大、中興大學等頂大也罕見出現缺額。

不只私立大學要「瘦身」 少子化已燒到公校

大學分發入學昨放榜，不僅多所私校招不滿，部分公立大學，甚至是頂尖大學也有缺額。教育團體提醒，公立大學普遍缺乏憂患意識，如...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。