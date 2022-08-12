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大學分發放榜！雄中104人、雄女76人上台大

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
首屆大學分發入學今天放榜，高雄中學共770人上榜，675人上國立學校，104人考上台大，圖為高雄中學校門外觀。記者劉學聖／攝影
首屆大學分發入學今天放榜，高雄中學共770人上榜，675人上國立學校，104人考上台大，圖為高雄中學校門外觀。記者劉學聖／攝影

首屆大學分發入學今天放榜，高雄中學共770人上榜，675人上國立學校，104人考上台大高雄女中表現也不遑多讓，717人上榜，557人上國立大學，76人上台大。其中雄中今年身心障礙特殊生以及清寒學生亦有12人克服困境，錄取台大電機等頂尖大學科系。

雄中、雄女今天發布放榜喜訊，雄中今年仍維持往年水平，總計共770人上榜，其中台大104人、清大58人、陽明交大55人、成大140人、政大29人。另72人錄取醫學系（含牙醫、中醫系），今天共有6人攻上台大醫學系、6人上陽明醫學系，9人上成大醫學系、4人上北醫醫學系、3人上長庚醫學系、11人上高醫醫學系11人。

雄中指出，第1類組熱門科系，成績也不惡，分別上台大法律、財金、國企、外文、經濟、政治、工管等系及政大國貿、企管、政治等系。另人年有12名身障及清寒學生錄取頂大，考上台大電機、資工、物理、生命科學系與陽明交大，清華，政大等知名科系。音樂班學生在國內外各大學音樂系錄取率百分之百，其中4人錄取新加坡楊秀桃音樂學院。

高雄女中各類組錄取人數，醫藥衛生有363名、文史法政97名、財金管理158名、數理資工99名。今年上國立大學共557人，錄取率高達74%，其中台灣大學錄取76名，政大68名、清華45名、陽明交通大學30名、成功大學105名。錄取為醫學系、中醫系、牙醫系錄取30名，其中醫學系錄取21名，機電資訊相關科系錄取56名，財經法律相關科系錄取65名。

台大 高雄女中 雄中

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