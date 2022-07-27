中一中張哲愷瘋社團轉文科 盼上台大政治系

大學分科測驗今天公佈成績，台中一中張哲愷對國際政經局勢與全球化議題相當有興趣，因此高二下學期從理工轉文科，考前還刪除自己平時愛玩的手遊，拚出5科267級分的佳績，希望錄取台大政治系國際關係組。台中女中賴妤宣個人申請時放棄2個已錄取的學校科系，拚分科測驗拿好成績，歷史拿滿級分、公民59級分，希望錄取政治大學法律系。

張哲愷高中時參與模擬聯合國社團，並擔任幹部，對於國際政經局勢與全球化議題有高度興趣，希望上大學後繼續在政治學或國際關係領域鑽研，因此高二下學期從理工轉文科，很多科目必須重頭讀起。

張哲愷學測時因數學A成績不理想、無緣心目中理想校系，準備分科測驗時，除了鑽研各種題型試題、熟練自己對於題目解讀的能力之外，還特別將自己平時愛玩的手遊刪除，果然拚出好成績，歷史56級分、地理55 級分、公民53級分，希望錄取台大政治系國際關係組。

台中女中賴妤宣大學個人申請時已經錄取政治大學財經系與台北大學法律系，但她的目標是政治大學法律系，決定放棄就讀，破釜沉舟投入分科測驗的準備，壓力沉重。在分科測驗中，賴妤宣歷史60級分、公民59級分、地理55級分，有望進入法律系就讀。

「立定明確目標很重要，才能做最好的衝刺」。賴妤宣說，她想讀法律系，因此只準備法律系採計的歷史和公民，沒有讀地理和數甲，每天寫1至2篇公民及歷史題目，把10年歷屆考題都寫完了。

賴妤宣說，分科測驗是場心理戰，要比的就是持久度與毅力。念書時體力與心情很重要，因此在考試倒數前兩周，她每天都會安排羽球時間，心情放鬆，體力變好了，更可以專心讀書。