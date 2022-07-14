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新課綱首屆首批學生畢業 國教盟發民調檢討政策3不足

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
國教行動聯盟今天發布民調，在近4千份有效問卷中，發現學習歷程檔案成效整體評分不及格，學校選修空間不足、學習歷程成為限制與累贅，分科測驗也應儘快恢復國文、英文及數乙。記者趙宥寧／攝影
國教行動聯盟今天發布民調，在近4千份有效問卷中，發現學習歷程檔案成效整體評分不及格，學校選修空間不足、學習歷程成為限制與累贅，分科測驗也應儘快恢復國文、英文及數乙。記者趙宥寧／攝影

新課綱首屆高三學生已經畢業，大學分科測驗上周末落幕，針對新課綱首屆落實成效，國教行動聯盟今天發布民調，在近4千份有效問卷中，發現學習歷程檔案成效整體評分不及格，學校選修空間不足、學習歷程成為限制與累贅，分科測驗也應儘快恢復國文、英文及數乙

國教盟呼籲，教育部應全面檢討現況不足處，尤其應落實課程諮詢輔導、補足師資、降低城鄉學習資源差距，避免影響廣大學生權益。

國教盟今年3月22日至4月2日實施問卷調查，共回收3887份有效問卷，其中包含家長2532人（65.1％）、學生723人（18.6％）、教育工作者435人（11.1％）、社會人士197人（5％）整理完成調查分析報告，並提出相關建議。

國教盟家長部長王瀚陽表示，該調查使用108課綱及學習歷程成效量表，問卷可見，除了學習歷程檔案有助於個人成長的同意與不同意比例相當，其中有超過八成不同意「有助減輕學習壓力」，有超過七成不同意「有足夠時間準備學習歷程檔案」。在每一題分數上，學習歷程檔案的成效，均呈現不及格狀態。

該份問卷也設計質性問答，從中分析可見，學校選修空間不足、學習歷程成為限制與累贅 。國教盟理事長陳鐵虎表示，有高三社會組男生說，台灣學生最大的問題，仍是學校沒有教怎麼探索興趣、探索自己的志向。學生還是只能從老師指定的作業、課表上相對有興趣的課程來做學習歷程，學習歷程也變得很像老師或學生在敷衍制度，極度浪費時間，對於探索未來也沒有任何幫助。 

另也有社會組女學生表示，學習歷程檔案太過倉促且毫無必要性，她認為可讓學生交檔案做紀錄，但不應該有時間限制，會導致學生有更多的壓力，若要有時間限制，也應考量段考等時間，而非直接訂一個時間。

陳鐵虎說，綜整來看，學校開設選修課程未能完全符應學生需求，課程諮詢輔導也未落實，學習歷程檔案不僅未能成為學生學習發展的助力，反而增加學生對升學的不確定感。另外，該數據也顯示，學習歷程檔案增加學生學習壓力，準備時間不夠是學習歷程檔案為人詬病、引起不滿最大的原因。

今年分科測驗不考國文、英文、數學乙，也遭教育界詬病，大學招聯會已承諾，將於114學年度恢復加考數乙。

王瀚陽也說，該問卷結果也顯示，有高達2677人（68.8%）支持分科測驗恢復國文、英文、數乙，僅有262人（6.7%）回應不支持恢復。有社會組女學生指出，指考本來就是社會組翻身的好機會，學測時自然組跨考社會把社會組名額搶走，請問教育部讓社會組的學生要去哪裡生存？一試定終身是非常不好的事情。

王瀚陽表示，分科測驗成績是大學分發入學的依據，與學測採級分制、做為申請入學門檻的定位不同，應具備高度鑑別度，並應盡快恢復國文、英文及數乙，讓社會組、文科優勢同學得以發揮所長。

分科測驗 數乙 108課綱

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