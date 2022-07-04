建教生打疫苗不適熬過插管治療 繁星錄取北科大電機系

高雄市中山工商電機科建教班應屆畢業生呂才維，去年10月打疫苗不適插管治療，險些須動手術，康復後更努力奮發向上，以科技校院繁星管道錄取台北科技大學電機工程學系，畢業獲頒技藝傑出等3個獎項。他表示，以身為建教生為榮，也以3年前的選擇為傲。

中山工商校長林昭億表示，呂才維在畢典中代表畢業生致感謝詞，他在校3年的實習技藝和學業都名列前茅，個人就獲得技藝傑出獎、勤學不倦獎和智佳學優獎。

林昭億說，呂才維的哥哥呂皇毅是中山工商資訊科建教班畢業，目前就讀高雄科技大學微電子工程系產攜班。才維從蚵寮國中畢業時，原本錄取高職第一志願高雄高工，但為分擔家計，聽從哥哥的建議讀建教班。

兄弟倆讀不同科，卻碰上同一位班導師孔彥洲，高一學期結束，孔彥洲到家中親師訪談，即鼓勵呂才維繼續維持班排第一，三年後就能以科技繁星擠進頂尖大學圓夢。

呂才維在台灣松下實習，受到駐廠老師王惠敏器重，和學長們的照顧，一路從實習學生幹部爬到自治幹部總領隊。學業則在孔彥洲和其他專業科目老師協助下，考取一張乙級、三張丙級證照。

呂才維說，去年10月打第一劑BNT疫苗，同學都沒事，自己卻出現不適，被送醫做插管肺部排氣治療。當時醫生評估若未改善就必須動手術，還好治療3周後康復出院，回校上課並順利完成學業，參加技職繁星如願錄取北科大。

「人生如能重新選擇，我還是會選擇建教班。」呂才維說，以身為建教生為榮，感謝校方和師長們的教導和鼓勵，未來會繼續用心學習專業領域，學以致用。