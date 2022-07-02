分發名額恐多於考生數 招聯會：有機制防低分上榜

今年大學分科測驗僅2.9萬人報名，但加總個人申請回流，預計分發名額上看3.5萬個。不少人擔心低分上大學的狀況重演，但大學招聯會聲明，考生須達校系採計科目組合的最低登記標準，否則不予分發。

大考中心日前公告今年分科測驗報名人數，僅2.9萬人，相較去年指定科目考試大減約一萬人。大考中心日前推測，應是伴隨新課綱、考招變革上路，影響重考生報名意願。

分科測驗為今年升大學最後一個招生管道，考生屆時可持分科測驗成績進行分發。近年來參與分發人數均低於總分發名額，考分會預計於七月底公告今年分發總名額，推估約上看3.5萬個。部分民眾認為，今年報名考生數與分發名額數差距可能更大，導致有填志願就會上，或是重演低分上大學的狀況。

大學招聯會執行秘書王文俊則表示，考生若選填志願，需達到校系採計科目組合最低登記標準，否則將不予分發，校系也多設有檢定門檻，確保學生具備一定學科程度。登記標準將於7月27日與分科測驗成績一同公告於考分會網站。

大考中心今天則提醒考生，111學年度分科測驗應考資訊查詢系統將於7月4日上午9時起開放，考生可至大考中心網站「111分科測驗試務專區」查覽、列印，或以電話語音（02-23643677）查詢。如果考生報名資料中有填寫手機號碼，當天也會以簡訊發送應試號碼和網路查詢連結。

另外，今年受到新冠肺炎疫情影響，將另設置提供輕症或無症狀確診居家照護考生應試的居家照護考區。大考中心提醒考生，自7月4日起至考試當日7月11日、12日，若為確診或為居家隔離、居家檢疫、自主防疫考生，須至大考中心網站111分科測驗試務專區「COVID-19自主填報專區」自主填報，並由大考中心審查，審查結果將以電子郵件及簡訊通知考生。

大考中心呼籲，若考生未於知悉確診或具感染風險身分時主動填報或未據實填寫，經查證屬實，將取消分科測驗考試資格，已分發入學者，將取消錄取資格，且無補救措施。