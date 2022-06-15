111分科測驗／不考數乙！數甲重點一次看 學測數A創「10年最難」
111學年度分科測驗在7月11日（星期一）與7月12日（星期二）舉行，第一天考物理、化學、數甲與生物，第二天考歷史、地理以及公民與社會。考試時間均為80分鐘。
今年首屆分科測驗數學並不考數乙，只考數甲一科，數乙將在114學年才會加考。
以下整理今年學測數學A、B科的考題，數學A堪稱「10年最難」，數學B則是多基礎題，考生可以此推測與熟悉出題方向，事半功倍拿高分。
【數學A】
・學測數A／10年最難！題目難懂幾何題型多有鑑別度 考生：魔王題型
今年學測數A題型靈活，空間、幾何概念題型多，混合題有出以一支掃描筆，掃描座標平面範圍；時事題則有疫情檢測題目，問感染陽性率的準確率，是考條件機率的概念；還有出手機遊戲抽卡題，融合新課綱內容，考機率概念。
學測試考生舉例，第9題較難，要對平面向量有全面的理解，並繪出圖形；第17題評量考生平行六面體體積公式計算與使用適當方式（柯西不等式或疊合公式）求解極值，涵蓋概念相對多，若無法融會貫通各章節，將顯得困難重重。
試考生和審題教師都說，第12題具一定鑑別度，評量考生是否能結合多項式除法原理和多項式函數圖形，必須理解列式所代表意義，知道解題關鍵是108課綱的學習重點，也就是函數圖形的平移，就可順利解題。
【數學B】
數B試題取材著重於生活情境，如用燈會閃燈的布置表達週期現象，以基地台設立的情境考組合，用射擊遊戲考圓與直線，以失蹤輕航機搜救時的緊急定位傳送器考機率等，只要仔細觀察，就會發現有些數學觀念常在生活中出現。
數B結合地球經緯度、射擊遊戲、斜塔傾斜度等生活情境，希望強化考生的數學應用能力；整份試題不須使用過多解題技巧，而是著重邏輯思維。
【閱讀數學】
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