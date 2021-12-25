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影／爭取機慢車免待轉遶境活動失控 3人強拆毀損交通標誌被逮

閱讀數學／從鼠疫中誕生的傳染病模型(下)

聯合新聞網 / 賴以威（數感實驗室）
印度鼠疫在1896年大爆發，造成至少1000萬人喪命，然而一名醫生發明了重要的SIR傳染病模型，預測傳染病的發展，有效控制住疫情的蔓延。示意圖／ingimage
印度鼠疫在1896年大爆發，造成至少1000萬人喪命，然而一名醫生發明了重要的SIR傳染病模型，預測傳染病的發展，有效控制住疫情的蔓延。示意圖／ingimage

上周提到，印度鼠疫嚴峻，然而從中誕生了重要的SIR傳染病模型。發明SIR模型的是一位醫生安德森．麥肯德里克。雖然是一位醫生，但他對數字向來很感興趣。統計學家約瑟夫·奧斯卡·歐文就曾讚美他：

「他是一位聰明的業餘數學家，比起許多專業人士有著更深入的洞見。」

當時安德森在印度行醫與從事研究，他終日觀察鼠疫的感染人數趨勢，那個時代沒有電腦、當然也沒有excel，但安德森超級有耐心，把所有的相關數字記錄下來，手工繪製成圖表。然後，他發現這些圖表，竟然和某些數學函數非常相像。

他帶著這個想法回到英國，和生化學家威廉˙克馬克一起進行後續的研究，分析染病人數、存活天數等等數據，他們參考了一百多年前的數學模型，以及在印度收集到的大量數據，安德森提出了SIR傳染病模型，將人群區分為易感染者（susceptible）、感染者（infected）和康復者（recovered），並且用R0來預測疫情結束時，還會剩下多少未受感染的易感染者。

R0值精準囊括了疾病的關鍵特性，包括人口規模、感染力和病患康復或死亡的速度，而得到平均每位感染者在染病期間會傳染給幾個人，所以當人口增加、疾病傳染力強，R0值便會上升，而康復速度上升或患者迅速死亡則會讓R0值下降。R0值大於1時，就會爆發變成傳染病。透過疫苗施打率，來讓R0下降至小於1，就是有效控制疫情的指標。

印度鼠疫中至少有1000萬人因此喪命，過去的悲劇無法扭轉，但是，人們可以試著從這些慘痛的經驗中，學習如何預防和減少未來的犧牲。

▌延伸推薦：

閱讀數學／從鼠疫中誕生的傳染病模型(上)

本篇文章與數感實驗室吳恩淇共同完成。

印度 傳染病 疫情 數感實驗室

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