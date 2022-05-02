114學年擬加考數乙 高中師怒：歷史錯誤竟要再重演兩年

大學招聯會考量高中教學以及大考中心命題規畫，今天宣布分科測驗擬於114學年恢復加考數學乙。消息一出，卻讓不少高中教師、家長群組炸鍋，有教師認為今年高一都還沒分組，113學年加考數乙絕對還來得及，「歷史錯誤竟還要重演兩年」；也有家長表示，當政策發現有問題，就該趕快改，不該再讓現在的高一、高二學生再當一次白老鼠。

對於招聯會決策，全中教秘書長許麗吉表示尊重但遺憾，她表示，今年高一都還沒選組，113學年加考數乙絕對還來得及。她說，少子化情況下，孩子需求應該是教育政策最大考量，且若重要考招制度要在三年前公告也很奇怪，分科測驗級距、應考母數甚至今年才公布，標準不一。

北一女中數學教師吳銘祥也表示，要考數乙不單是高中師生的建議，相信很大一部分也是大學端的想法。他說，若高中端、大學端都有靠著數乙學科的選才需求，考招制度卻沒辦法對準，甚至還說是意見整合不夠，「這件事大有問題」。

全國高級中學家長大聯盟監事長張錕盛家有兩名高三生，目前都在準備個人申請。他怒批，孩子之所以不考分科測驗，就是因為國文、英文、數學已經在學測定生死，「連考試的機會都被剝奪了」。

實際上大考中心統計，今年逾七成學測生兼考數A、數B，張錕盛質疑，今年學測數A考太難，也讓不少同時跨考數A、數B的自然組考生在放榜後成為「社會組學生」，改填商科、法科，卻讓社會組名額被排擠，顯見考招制度已與新課綱適性發展理念背道而馳。

張錕盛表示，招聯會成員自己不是高中家長，就不知道孩子有多痛苦。他也說，這項政策從頭到尾就是錯誤思考，卻沒人因此下台負責。尤其錯誤政策發現有問題就要趕快改，不該再讓學生當白老鼠，沒想到卻還要再多錯兩年，甚至還雙重標準，相當不負責任。

「心中想改隨時都可改，不想改就會找理由」一位不具名高中教務主任也說，高一現在才要選班群，根本不存在「來不及」這件事，尤其招聯會現在也才公告113學年各大學繁星、申請入學學測數學參採基準，何不選在高一入學前就公告？種種說詞在於「人心」，無奈歷史錯誤竟還要重演兩年。