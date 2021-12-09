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111學年統測報名開跑 動力機械等4群類考科變多

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
111學年四技二專和二技統一入學測驗都於12月10日上午9時起開放報名，直到12月22日下午5時止。本報資料照片
111學年四技二專和二技統一入學測驗都於12月10日上午9時起開放報名，直到12月22日下午5時止。本報資料照片

技專入學測驗中心今天表示，111學年四技二專和二技統一入學測驗都於明天上午9時起開放報名，直到12月22日下午5時止。統測將於明年4月30日、5月1日舉行，考科包括國文、英文、數學、專業科目一、專業科目二。除數學科考試時間為80分鐘，其餘都是100分鐘。

每年約10萬名技術型高中生報考四技二專統測，因應108課綱帶來的變化，明年有4個群類增加考科，包括電機與電子群電機類、電機與電子群資電類、藝術群影視類各增1考科、動力機械群則增2科；另有2個群類減少考科，工程與管理類、家政群生活應用類各減1科，以符合產業需求。

以增2科的動力機械群為例，測驗中心指出，新課綱部定必修科目新增底盤原理、底盤實習科目，統測也將此納為考科。此外，業界代表認為舊課綱的電工概論與實習、電子概論與實習內容範疇太過廣泛，測驗中心因此將2科將合併成「電工電子實習」，以符合業界需求。

測驗中心表示，明年起的實作相關考題，將以原本統測的實作題為基礎，並持續研發新試題。「實作」意指能在日常職場情境或相關議題中，使用考科核心概念，對問題進行邏輯推論、資訊識讀與判斷。

不過，多名高職理工科教師表示，明年考生日前在關鍵的高二下學期學習階段，幾乎都在疫情限制下改採遠距教學，學生看得到器材卻摸不到，學習成效約打6到7折。測驗中心明年調整考科，又強調實用，師生擔憂無法掌握考題內容。

他們呼籲命題者考量教學現場今年遇到的狀況，據此調整命題內容，以免學生碰上實作題時答不出來。

另外，明年起統測藝術群影視類的數學考科從原本的數學S，改為數學A。全國教師工會總聯合會高中職委員會副主委、數學教師臧俊維分析，統測數學由易至難依序為數學S、數學A、數學B、數學C，截至去年只剩藝術群使用數學S。數學S只比數學A略簡單，且2科涵蓋單元一致，並非巨大調整。

統測 實習 108課綱

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