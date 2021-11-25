明年科技繁星招生名額略降 增列技能領域比序

技專校院招生委員會聯合會今天公告111學年四技二專特殊選才、科技繁星和二技技優入學招生簡章，其中科技繁星有52所科技校院參與招生，713個系（組）、學程參加，招生名額2670名，比去年略少。

聯合會表示，111學年科技繁星，呼應技高108學課綱精神，增列「技能領域」為第三比序項目。被推薦考生，須為各技術型高中應屆畢業生，在校學業成績排名須在科（組）、學程前30％以內，並全程須就讀同一學校，且須符合所屬就讀學校校內遴選辦法，才能經由學校推薦參加。

聯合會另指出，有89所科技校院參與111學年四技二專特殊選才，共534個系（組）、學程參加，招生名額865名。採分組聯合招生，設有「技職特才及實驗教育組」及「青年儲蓄帳戶組」2組，分別提供397個和468個招生名額。

聯合會說明，特殊選才不採計統測及學測，符合招生校系所訂定的專業領域、特殊技能、經歷、專長或成就的學生，或106學年起參與青年教育與就業儲蓄帳戶方案的「青年就業領航計畫」或「青年體驗學習計畫」，滿2年或3年以上者，可透過個別網路報名方式申請參加，經由甄審方式錄取入學科技校院。

二技招生部分， 明年共28校、114系（組、學位學程）參與，提供541個招生名額。此管道不採計二技統測成績，凡公私立專科學校（含科技大學、一般大學、技術學院附設專科部及二專進修部）畢（結）業生或具有同等學力的考生，且於公私立專科學校（含科技大學、一般大學、技術學院附設專科部及二專進修部）入學後，至此招生報名截止日前，取得符合招生簡章規定的技藝技能競賽優勝名次、領有乙級以上技術士證或專技高（普）考及格證書者，都可報考。