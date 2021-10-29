高中病假長達300天 劉俊廷自學考取興大

19歲劉俊廷從小因腸道疾病動16次手術，高中病假高達300天，靠著自學成績仍名列前茅，他認為不能因「疾病限縮人生」，去年考取中興大學獲得興翼獎學金，讓他可安心就學。

國立中興大學今天發布新聞稿表示，劉俊廷身高164公分卻僅有35公斤，因患有先天性巨結腸症，2個月大出現症狀，3歲進行腸道手術，併發壞死性肌膜炎，造成體表面積36%三度傷害。

後來又因免疫系統失調，罹患克隆氏症，時常消化道潰瘍，病情時好時壞，莫名的出血和發炎，讓他長期服用類固醇、抗生素與免疫製劑，止痛也須用到嗎啡才有效果。

去年5月因潰瘍加劇進行一場大手術，經歷10小時切除大腸、左大腿皮瓣移植的手術，劉俊廷在加護病房住了5天，醒來只覺得肚子好像有百斤重，左腿無力。

重獲新生的他，腦中第一個念頭是「我要上大學」，他插著頸動脈導管，憑藉意志力，忍痛下床走路復健，不到一個月內出院，去年9月順利入學。

從小與疾病為伍，劉俊廷說「痛已成為一種習慣」，疼痛反讓自己更清醒，他記得高中有次段考前一天，腸道廔管破洞，屁股骨盆腔嚴重發炎，他因無法消化住院，再不攝取營養會暈眩，他拜託醫生幫他打葡萄糖，隔天他還是到校考試，忍痛寫完考卷，考全班第一名，他認為「不能因疾病限縮了人生」。

家中連續16年為低收入，目前固定的支出為每月房租1萬、醫療耗材，以及每劑約1萬6000元的標靶藥物，與他相依為命的母親目前在公部門擔任臨時人員，每月收入新台幣1萬多，過去母親常須請假照顧他，難以求得正職工作。

為了改善家中經濟，他努力讀書，投注所有心力在課業上，靠網路平台自學。劉俊廷獲得興大興翼獎學金，每年10萬、4年40萬元的補助，可確保他在大學期間，可支付房租、其餘的開支，他也會申請校外獎學生，貼補家用。

劉俊廷常思考著「要如何讓他過去的苦痛有意義」，他試著用文字紀錄下來，希望透過他的故事，成為照亮別人的光。