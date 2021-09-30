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新型學測增混合題 「沒寫」或「多畫」將失分

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
新型學測新增手寫題、作圖題，大考中心9月30日公告批改原則。本報資料照片
新型學測新增手寫題、作圖題，大考中心9月30日公告批改原則。本報資料照片

近9.5萬名高三生本月初參加大考中心舉辦的新型學測試辦考試，命題、閱卷原則都與明年正式學測相同。考試新增手寫題、作圖題，批改原則今晚出爐，多數題目「有寫就有分」；偶有錯別字但不影響文意判讀，不扣分。作圖部分，只要圖表畫在合理座標範圍，縱有誤差，仍能拿滿分；若畫出與題幹無關的圖，恐反遭扣分。

新型學測包括國文等6科，全國教師會解題團隊指出，考試首度新增雜揉選擇題與非選題的「混合題」，社會科要學生以文字表達主觀看法，自然科涉及作圖，師生高度關注閱卷教師如何評分。

大考中心今晚在官網首頁「110試辦考試」專區公告各科評分標準，多數非選題批改原則為「有寫就有分」；完全空白或答非所問，才會得0分。

舉例來說，國文科第39題引用一首新詩，談SARS期間人人戴口罩，都具備「忍」術。題幹要考生用20字以內描寫作者對「忍」的體悟，大考中心提供的滿分範本是「無論有沒有疫情，都不希望別人受傷害」，但強調考生只要文意相近，如寫「為了彼此幸福，忍受自己不便」都能拿滿分。

國文科第35題要考生描述文章中荷花呈現的美感，正解為「色彩變化」，但寫出層次分明、對比、光影交疊、多彩，或「紫黃耀眼，碧黛深沉」，都不會被扣分。社會科詢問「投書媒體提出公開的呼籲」是何種公民參與管道，正解為「倡議」，考生若寫影響輿論、民意壓力，也都算對。

自然科第45題要考生將文字表格中的數字轉成柱狀圖，大考中心示範，考生要在指定作答區用黑筆畫出柱子，並將柱狀範圍塗黑為實心柱體，接著在每個柱體上方標出對應數值。若未標出數值，只要柱體落在座標上的合理範圍，稍有誤差仍可得分；但若畫了多餘的柱體，反而會被扣一分。

各科非選題批改指明也引導學生把題目看清楚再動筆，比如一個題目問到「包括哪幾種」和「為什麼」，考生點出答案之後，還要解釋原因，缺一不可。

另外，全教會日前分析，本次考試社會科選擇題多半落在歷史、公民兩科；自然科多半落在生物科，化學科占分最低，呼籲平衡各科比重。大考中心回應，社會科全卷混合與非選題占30分，歷史、地理、公民科各占3到4題；自然科共24分，物理、化學、生物、地科各占2題，尚稱均勻。

新型學測自然科非選題要求將表格（上）轉化為柱狀圖（下），並示範滿分案例。圖／取自大考中心官網
新型學測自然科非選題要求將表格（上）轉化為柱狀圖（下），並示範滿分案例。圖／取自大考中心官網
新型學測國文科要考生閱讀題幹文章並寫下對應內容，只要文意符合題幹所問的內容，即便有錯別字，仍能得滿分。圖／取自大考中心官網
新型學測國文科要考生閱讀題幹文章並寫下對應內容，只要文意符合題幹所問的內容，即便有錯別字，仍能得滿分。圖／取自大考中心官網

學測 疫情

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