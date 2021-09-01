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私立高中首度有學生錄取台大 林子方目標當法官

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市私立玉山高中和國立高雄餐旅大學附屬餐旅高中，都是今年首度有學生錄取台灣大學。圖／聯合報系資料照片
台中市私立玉山高中和國立高雄餐旅大學附屬餐旅高中，都是今年首度有學生錄取台灣大學。圖／聯合報系資料照片

台大昨天公布110學年度大學考試入學分發管道榜單，其中台中市私立玉山高中首度有學生錄取台大，林子方是該校最後一屆普通科校友，6年前畢業，曾到大陸讀醫學系，德國唸音樂，去年回台準備一年參加指考，她前天錄取台大社工系，目標是轉台大法律系，當法官。

玉山高中校長黃明福表示，林子方6年前從玉山高中畢業，他對這名學生有印象，在校3年成績普通，但和許多校友一樣，畢業後表現更好，黃明福說，學校以技職教育為主，位於台中郊區，沒有A段班學生，學生畢業後在職場卻有很好的發揮和成就。

黃明福表示，林子方的父母都是律師，她的志願是當法官，繼承父母衣缽，她從玉山高中畢業後，父親帶她到大陸唸醫學院，因志趣不合改到德國唸音樂，去年回台，自己準備一年，今年指考錄取台大社工系，她希望再轉法律系，以後考上法官，玉山高中師生昨天獲知消息後都很高興，昨天打電話向她父母道賀，也邀請回校和學弟妹分享讀書學習心得。

台中市私立玉山高中首度有學生錄取台大，林子方是該校最後一屆普通科畢業生。圖／玉山高中提供
台中市私立玉山高中首度有學生錄取台大，林子方是該校最後一屆普通科畢業生。圖／玉山高中提供

台大 玉山 指考

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