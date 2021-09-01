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北門高中陳藝竹單親假日要打工賺錢 力拚上台大法律系

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
北門高中2名學生錄取台大法律系，陳藝竹（右二）為指考分發，蘇香榕（左二）透過繁星推薦錄取。 圖／北門高中提供
北門高中2名學生錄取台大法律系，陳藝竹（右二）為指考分發，蘇香榕（左二）透過繁星推薦錄取。 圖／北門高中提供

國立北門高中今年有2位學生錄取台灣大學法律系，打破該校改制51年來的記錄，校長吳俊憲表示，感謝全體老師和學生的努力，也對長期資助清寒學生升學的慈龍基金會、妙惠居士林基金會及校友們表達謝意。

北門高中今年升大學成績亮眼，台大、清華、交大陽明、政大、成大等頂大名校13名。台大2位分別陳藝竹錄取台大法律系司法組、蘇香榕錄取台大法律系法學組。陳藝竹為指考分發，蘇香榕透過繁星推薦錄取。

陳藝竹導師郭人豪表示，陳藝竹畢業於佳里國中，3年前以3A++及2A+成績，就近選讀北門高中，3年來表現優異，但學測卻失常，5科僅考出59級分，決定參加指考後更加倍努力，終展現應有實力，指考成績為國文85.2，英文93，數學92.8，歷史90，地理86，公民78.8，總分459.5分。台大法律系司法組錄取分數為456.7分，僅次於財經組的466.05分，可說是北中之光。

蘇香榕導師洪翠薇表示，蘇香榕入學時並非5A學生，3年來努力學習，成績名列全校前5名，加上擔任學校司儀的歷練，透過繁星計畫申請，順利錄取台灣大學法律系法學組。另外，該校足球隊隊長魏辰諠透過運動績優甄試錄取成大不分系。

陳藝竹表示，她來自單親家庭，父親在高雄開計程車，媽媽在她5歲時就離家，至今一直未再見過面，她與爺爺兩人相依為命，家境十分清寒，需要利用周六、日到早餐店打工賺取生活費，也無法參與第8節課輔導，由於家境貧寒，她更為獨立。求學過程中，遇到許多生命中的貴人，由衷感謝他們的資助，也把這項好成績獻給他們。

國立北門高中原為省立北門中學，因應實施國中教育，民國59年8月改制為省立北門高級中學，89年再改制為國立。該校秘書洪金昌表示，51年來，陸續有學生考上台大法律系，卻沒有2人同時錄取台大法律系的例子，今年打破了這項記錄，十分難得。

北門高中2名學生錄取台大法律系，陳藝竹（右二）為指考分發，蘇香榕（左二）透過繁星推薦錄取。 圖／北門高中提供
北門高中2名學生錄取台大法律系，陳藝竹（右二）為指考分發，蘇香榕（左二）透過繁星推薦錄取。 圖／北門高中提供

台大 北門 指考

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