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台南一中3人錄取台大醫 改寫去年沒人上榜之「錄」

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台大放榜，台南一中今天有3人錄取台大醫。圖／本報資料照片
台大放榜，台南一中今天有3人錄取台大醫。圖／本報資料照片

大學入學個人申請各校都已陸續放榜，台大今天放榜，台南一中有3人上台大醫，截至目前共有23人上各校醫學、牙醫系，人數較去年多，表現亮眼。

台南一中是培養就讀醫學系的搖籃，早年都有許多學生上台大醫，但隨著考試制度的改變，雖然每年上台大醫人數不如往年，但每年也都會有學生上台大醫。去年有學生的成績雖可上台大醫，因非志趣選項，選擇就讀其他科系，去年首度無人上台大醫，雖然這是多元發展的必然現象，不過，校友間也有鼓勵學弟妹今年一定要有人上台大醫的聲音出來。

事實上，台南一中除了應屆畢業生外，還有許多非應屆畢業的重考生拚台大醫，去年就有6人錄取，實際上並非沒有人上台大醫。校友考上台大醫的表現都鼓勵高三生在學測前做最後衝刺，今年學測也考出好成績。

台南一中表示，這次有3名學生進入台大醫入學申請第2階段，今天放榜，3名學生全上，消息傳來，全校同賀。目前交叉計算，全校約有23人上牙醫、醫學系，其中牙醫2人、醫學系14人，透過繁星推薦上醫學系7人。

台南一中校長廖財固恭喜已錄取理想科系的學生，他說在牙醫及醫學系部分，去年錄取14人，目前已錄取23人，成長64%，這是學生努力的成果。台大今天放榜，各科系都有學生錄取，但接下來就是選填志願，就不同學校科系做相關選擇，他提醒學生在選填志願前，先了解這些已錄取的科系是否和自己的興趣相符，並了解未來的發展性，這是最需要去思考的重點。


台大 南一中 科系

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