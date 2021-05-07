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台大個人申請放榜 醫學系罕見出現1缺額

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
台大個人申請入學今天上午放榜，正取1639生、備取1102人次，醫學系罕見出現一名缺額，人類系也缺一名。記者趙宥寧／攝影
台大個人申請入學今天上午放榜，正取1639生、備取1102人次，醫學系罕見出現一名缺額，人類系也缺一名。記者趙宥寧／攝影

台灣大學個人申請入學今天上午放榜，正取1639生、備取1102人次，醫學系罕見出現一名缺額，人類系也缺一名。另有兩系增額錄取，分別為化學系一名、法律系法學組一名。本次放榜為台大校內預分發，提醒考生5月13、14日到大學甄選會填志願，正式錄取名單以5月20日大學甄選會公告版本為準。

台大註冊組主任李宏森表示，校方三年前採先登記志願再分發，分發結果跟往年差異不大。校內聯合分發讓每人正取一個系，解決三冠王或六冠王等重複上榜問題，今年全校60個系組都參加。今年共有636名考生從備取變正取，1035名備取生名次往前，考生能提早知道自己在錄取台大。

罕見的是，今年台大醫學系二度出現一名缺額。李宏森表示，該名考生來自明星高中，他將醫學系列為第二志願，他已成功分發到學校另一個科系，且台大醫學系只列正取無備取，學校尊重學生選擇，這個缺額將保留至7月指考分發；另外，人類系也缺一名，主因是兩倍率篩選後備取生不足。

化學系及法律學系法學組各有一名增額，兩人皆為同分增額，李宏森表示，若學系出現增額情形，該名額將從7月指考刪減，不過目前只是校內預分發，實際狀況仍要等到大學甄選會公告結果為準。

台大今年供弱勢入學的「希望組」今年共有44名額，已全數錄取，其中有一名中低收考生國英社自四科滿級分，成功錄取醫學系，另還有匡列59名備取生。

李宏森表示，學校將提供「希望組」學生學業與生活上的協助，另還設有每年10萬元的獎學金，讓學生學習不會有後顧之憂。此外，明年將再增額，讓台大54個學系都有「希望組」學生，至少會再增10名額，盼能促成世代翻轉。

台大表示，今年個人申請錄取最多學生的學校依序為建國中學、北一女中、師大附中、台中一中、武陵高中、高雄中學等。因應外界終結放榜運動的聲音，台大不公告各校上榜人數。

另外，台大學士後護理學系及國防學士班也於今日同步放榜。針對國防學士班，李宏森表示，原預計16個學系要招17人，但因學測門檻設定過高，今年數學難，最後僅有7人報考，最後只有四學系有考生錄取，分別為化學系、經濟系、土木系、機械系。

李宏森說，明年台大國防學士班將不再設考科級分限制，會比照個人申請，由各學系自設檢定跟篩選方式。


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