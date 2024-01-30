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寫作教室／113學測國寫落幕 沒看法、沒感覺？2提問練習形塑敏感度

聯合報／ 聯合報寫作教室講師 呂倩如／撰寫
113年學測落幕，圖為考生前往考場看教室位置與座位。記者蘇健忠／攝影
113年學測落幕，圖為考生前往考場看教室位置與座位。記者蘇健忠／攝影

甫經學測國寫落幕，剛出爐的試題正是關注焦點，歷來無論知性或情意題，高中生在閱讀這些題目的引導文本時，如何從表象讀取訊息，錨定寫作主題，寫出不同的議題面向並且深入？這與個人的寫作敏感度息息相關。

讀題目時，藉由文字或圖表，傳遞的是現象、例子、概念詮釋、情境等訊息，釐清表象訊息是寫作的第一步。然而，就像雷達能在範圍內搜尋目標，寫作時除了從文本讀取訊息，還要敏銳的搜羅文本背後適合延伸、類推的思考方向。偏偏同學面對題目，常常是對事件沒看法、對現象沒感覺，這時，請練習幾個提問：「這裡要我學到什麼？」以及「如果我是……我會有何感受與做法？」

以「當我打開課本」題目為例，文本以〈我們的課本〉一詩以及部分引導語示範了課本可以帶給人的感受，這對考生而言就具有示範例子的功效。作答前，可以先提問：打開課本，我有哪些收穫？除了一般知識的學習，是否有背後更多的體察與智慧？

有佳作取材於地科課本，寫「海洋無止境的運動，懂得在漲潮時低調且謙虛，學習在退潮時接受不足的自己」、「當我打開地科課本，看似簡單的現象卻足以解釋生命的價值。以地質、宇宙、海洋為借鏡，以開闊的胸懷接受失敗的滲入，以溫柔的內在面對失意的時刻，以堅韌的生命體悟當下的美好」，從打開課本的表象，寫出背後深刻的生命體會、事理通則，便展現了作者的敏銳。

又例如「樂齡出遊」一題，需寫出樂齡出遊的意義，並思考照顧長者身心之道，此事若換位思考，想想「如果我是年長者，會希望受到怎樣的對待？」由此發想，再回推題目要求的角度下筆，所提的內容便更貼切到位。

除了善用提問，預想回答的方向亦可結合較宏觀、突破小我的觀念，例如近年頗受重視的SDGs指標，因與生活環環相扣，從各種所見所聞，隨時都可延伸思索是否有符合永續發展的理念，讓「學到」的內容深化、格局更大。敏感度的養成非一蹴可幾，時時將提問掛於心，寫作雷達更靈敏。

113學測 作文 寫作教室

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