113學測社會科／考題趨勢及時事總整理 觀光逆差、以巴衝突考前必看

113年學測將在明（2024）年的1月20至22日舉行，社會科為最後一天的壓軸考科，考試時間從12：50至14：40，時長110分鐘。根據大考中心公布之社會科參考試卷題型，試卷內容包含選擇題型（單選題）、非選題型（填充題、問答題、繪圖題、製表題）與混合題型，總分144分。

113學測測驗時程。圖／翻攝自大考中心簡章

《聯合新聞網》整理了社會科三科的時事話題及考科重點筆記，供考生參考。

▌1.公民：

疫後觀光復甦狀況、三班護病比都是今年下半年的熱議話題，除此之外，以巴衝突、COP28、聯準會決策等國際大事也是許多人關注的時事焦點。

【圖表看時事】

・圖表看時事／疫後觀光逆差擴大 一圖了解國人出境、外客來台比例差多少

疫後國境開放已近一年，我國觀光逆差持續擴大，更超越疫情前。根據交通部觀光局「觀光統計資料庫」資料，今年截至七月，國人出國人次達六一六萬，是來台旅客人次三二三萬的近兩倍，尤其是日本，觀光逆差更超過五倍...

・圖表看時事／護病比三班新制將上路 未來規劃、實施困境一次看

「三班護病比」方案明年將上路。報系資料照／記者許正宏攝影

新冠肺炎疫情期間許多護理師離職，32萬名護理人員，僅19萬人執業，昨天醫療人員走上總統府前的凱道，呼籲政府重視醫療職場環境。衛福部將於今年底擬定三班護病比標準，明年上路，預計採三年過渡期。目前醫學中心、區域醫院已獲共識，但地區醫院提出大夜班一比十七，而護理工會堅持一比十三，雙方差距不小，預計近期進行協商...

・圖表看時事／COP28化石燃料爭議 圖解各國態度、減碳現狀及目標

「聯合國氣候變化框架公約」第28次締約方大會（ＣＯＰ28）今年依舊跟前幾年一樣，再因「淘汰化石燃料」爭議陷入僵局，至截稿前，最終決議仍難產。

原訂談判應在12日下午3時落幕，但協議必須是與會的198國一致同意，如今因「淘汰化石燃料」 （Phase out）爭議而陷入僵局。目前至少有超過一百個國家支持將淘汰化石燃料納入決議，是歷年來呼聲最高的一次...

【公民時事題】

・公民時事題／聯準會升息1碼 鮑爾淡化降息預期致美股重挫

美國聯準會（Fed）主席鮑爾。路透

美國聯準會今天宣布升息1碼，並在多家銀行倒閉後暗示升息可能止步。美股尾盤直落，道瓊指數大跌530點。為恢復物價穩定，聯邦準備理事會（Fed）負責利率決策的聯邦公開市場委員會(FOMC)連9度決議升息，達到2007年9月以來最高的4.75%至5%...

・公民時事題／「非吾國王」查理加冕典禮鬧場 反君主制團體51人被捕

英國國王查理三世（或譯查爾斯三世，King Charles III）6日舉行加冕大典，上萬民眾齊聚慶祝與表達支持。不過數百名身穿黃衣、反君主制組織「共和」(Republic)的示威民眾聚集在倫敦市中心遊行路線兩旁，高舉「非吾國王」的標語。倫敦警方為維持秩序，逮捕該組織領導人和其他51人...

・公民時事題／被通膨吃掉 今年前2月實質薪資「減幅10年最大」

主計總處發布二月受僱員工薪資狀況，累計前兩個月工業及服務業全體受僱員工每人經常性薪資平均45206元，年增率2.39%，但是一、二月物價年增率2.74%，平減物價後，每人平均實質經常性薪資41511元，年減0.34%，減幅為103年以來、近十年同期最高...

【國際小學堂】

・國際小學堂／印度限制出口 全球米價拉警報

稻產大國印度七月廿日禁止印度香米（basmati）種類以外白米出口，以期緩和國內糧價上漲，隨後卻據傳在美、加等地的印度商店引發民眾「搶米」，米價進而上升。時值全球糧價本就節節上揚，且新一批農穫進入市場仍要數月，專家認為該禁令恐在今年進一步推升穀價，而經濟弱勢民眾料將是最大受害者...

・國際小學堂／數十載血淚衝突 以巴恩怨難解

哈瑪斯十月七日突襲以色列後，以色列以空襲回擊加薩走廊；圖為同月十二日加薩市遭襲擊。（法新社）

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯10月7日突襲以色列，點燃新一波以巴衝突。以巴長年的領土爭議，可追溯至以色列1948年建國，大量原居當地的巴勒斯坦人逃亡或被趕至約旦河西岸和加薩等地。1987年，以色列軍方對西岸和加薩的占領引發抗議暴動，哈瑪斯乘勢成立，創立者雅新最初目的，就是掌控屬於以色列的領土，建立伊斯蘭教國家...

・國際小學堂／俄撤銷批准「全面禁止核試條約」 核試成普亭戰爭籌碼

俄羅斯總統普亭11月2日簽署國會兩院通過的法案，俄國正式撤銷批准「全面禁止核子試爆條約」（ＣＴＢＴ）。該條約於1996年通過，現獲187國簽署，其中177國立法批准，但由於美中俄等擁核武國家拒絕批准，條約未達生效條件。即便如此，ＣＴＢＴ的設立使核武測試成為國際禁忌，1990年代後僅北韓仍曾實施核試爆...

▌2.歷史：

113年學測社會科將在明年的1月22日舉行。示意圖，本報資料照片。

【歷史重點筆記】 收錄學測歷史科考試範圍的重點筆記，包含重大事件年表、政治制度的變革、宗教及文化的興衰等等。

▌3.地理：

113年學測社會科將在明年的1月22日舉行。示意圖，本報資料照片。

【地理重點筆記】 收錄各年級地理科重點章節筆記，包含世界地圖、地形系統、人口及文化等社會概念。

▌以下也為考生回顧今年分科測驗三科考題，以利推測與熟悉出題方向，協助考生事半功倍拿高分。

【公民科】

關於今年分科測驗公民考題，全中教表示，單選題組多，涵蓋面向廣，延續素養精神，掌握考古題者易得高分；社經地位與成績關係、居住正義、metoo等議題入題切身而且有亮點。全教會表示，重視文本閱讀理解能力，學生需具備推理分析及整合能力，方能得高分。

【歷史科】

全中教表示，今年考題偏重必修課程，尤以東亞史為多，題目中規中矩，結合舊題型與知識點多，圖表判讀題少，中間偏易，高分群鑑別度低；全國教師會表示，試題中間偏難，穩健中求突破，重視閱讀理解，學生需利用資料線索像史家一樣閱讀，走向脈絡化思考。

【地理科】

今年的分科測驗地理科，全中教表示，部分時事入題，融入SDGs的概念，且作圖題比例提高，著重基本功，長文題不多，作答較具知識性，整份難易度中等；全國教師會表示，基本題多，整體分數預估將提升，但選修占比提高，有利於社會組考生。