國際小學堂／俄撤銷批准「全面禁止核試條約」 核試成普亭戰爭籌碼

俄羅斯總統普亭十一月二日簽署國會兩院通過的法案，俄國正式撤銷批准「全面禁止核子試爆條約」（ＣＴＢＴ）。該條約於一九九六年通過，現獲一八七國簽署，其中一七七國立法批准，但由於美中俄等擁核武國家拒絕批准，條約未達生效條件。即便如此，ＣＴＢＴ的設立使核武測試成為國際禁忌，一九九○年代後僅北韓仍曾實施核試爆。

俄羅斯今夏已將部分短程核武，移至毗鄰烏克蘭的盟邦白俄羅斯。圖為俄國總統普亭。（美聯社）

ＣＴＢＴ 目標是終結核武

路透報導，ＣＴＢＴ禁止在世界各地進行一切核武測試爆炸等核爆，其條約前言闡明減少並在最終去除核武的目標，希望透過此條約來限制核武的發展和品質提升，終止新型先進核武的開發，構成各方面核武裁減、阻止核武擴散的有效措施。

簽署ＣＴＢＴ的一八七國中，俄國是一九九六年的首批簽署國，而在普亭首次出任總統的半年後，俄國國會於二○○○年六月批准該約。隨著俄國撤回批准，全球擁有核武的九國中，僅英國和法國簽署且批准ＣＴＢＴ，美國、中國大陸、俄國和以色列皆簽署但不批准，印度、巴基斯坦和北韓未簽署且未批准。

ＣＴＢＴ雖獲許多國家批准，若要正式生效，須經該條約附件二所列的四十四國皆簽署且批准，這包括九個前述核武國家，和其他卅五個擁有核電和核研究反應爐的國家。

既然如此，當前ＣＴＢＴ是否形同具文？其實不然。路透指出，ＣＴＢＴ實質上創造了拒絕核武測試的準則。一九九○年代後，除了北韓就不曾再有國家從事核武試爆。北韓近期的六次核測試中，最近一次發生在二○一七年；北韓也就其被禁止的核武和彈道飛彈項目，正受到聯合國制裁。

國際監測 揪核爆聲響落塵

美國非營利民間組織「武器管制協會」指出，自從ＣＴＢＴ議定並開放國家簽署以來，核武測試已然成為一種禁忌。倫敦智庫「皇家聯合軍事研究所」擴散及核子政策主任哈里斯（Matthew Harries）也表示，ＣＴＢＴ儘管尚未正式生效，依然是「非常有效的協定」。

ＣＴＢＴ的驗證體系包括一套國際監測系統（ＩＭＳ），即由世界各地的觀察設施所構成的網路，能夠偵測核爆的聲響和相關地震活動或輻射落塵。該監測系統完成時，將在八十九個國家有三二一座監控站和十六座實驗室，其中約九成設施現已設置完成並運作當中。

但在十月五日，普亭表態俄國應撤銷批准ＣＴＢＴ，藉此和美國對此條約的立場對等。同月稍晚，俄國下議院「國家院」迅速起草撤銷批准該條約的法案並通過，接著上議院「聯邦院」也繼而通過。該法案最後送交普亭簽署，確認俄方撤回批准ＣＴＢＴ。

替代核試 各國採電腦模擬

香港「南華早報」指出，根據「維也納條約法公約」（ＶＣＬＴ），國家間條約簽署國即使在條約未生效時，仍要遵守其規定。各擁核國為了在不實施全面核試下，確保核軍火庫的效能和安全，多仰賴高效電腦模擬，結合對核武器進行實驗室規模的測試。這些替代方式雖為其核武信賴度提供一定信心，但純就技術面上，全面核試仍能產生更佳評估。

俄國表示，撤銷批准ＣＴＢＴ不等於宣布有意再實施自從一九九○年後就中止的核武測試，除非美國測試核武，俄方不會有同樣動作。但撤銷之舉形同打開門道，為俄國可合法核試鋪路，部分安全分析師認為如今俄國核試可能性增加。普亭日後若面臨俄烏戰局急轉直下，將可用核武測試的選項嚇阻西方。

普亭二月亦曾宣布暫停參與「新戰略武器裁減條約」（New START），該條約是俄美之間碩果僅存的核軍備條約，限制雙方的戰略彈頭數量。普亭在今年稍早，也已宣布在盟邦白俄羅斯部署戰術核飛彈，而白俄毗鄰的正是和俄軍交戰中的烏克蘭。