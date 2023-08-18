國際小學堂／印度限制出口 全球米價拉警報
稻產大國印度七月廿日禁止印度香米（basmati）種類以外白米出口，以期緩和國內糧價上漲，隨後卻據傳在美、加等地的印度商店引發民眾「搶米」，米價進而上升。時值全球糧價本就節節上揚，且新一批農穫進入市場仍要數月，專家認為該禁令恐在今年進一步推升穀價，而經濟弱勢民眾料將是最大受害者。
今年國際穀價 恐漲一成五
英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，稻米品種繁多，但在全球貿易的主要種類有四：細長的秈米（在來米）為最大宗，占全球貿易量約七成，圓短的粳米（蓬萊米）則常用於壽司或義式燉飯，較黏的糯米常用於甜點，另還有印度香米（又稱巴斯馬蒂白米）等具特殊香氣的種類。
印度超越泰國、越南、美國等國，為全球最大稻米出口國，占全球貿易量約四成。印度去年出口至一百四十國的兩千兩百萬公噸稻米中，約六百萬公噸為價格較低的秈米，如今出口卻要斷流。印度去年已下令禁止碎米出口，並對非印度香米的出口課徵百分之廿關稅，此後全球米市恐逐漸緊繃。
印度主要稻米客戶包括中國大陸、菲律賓、奈及利亞、印尼、孟加拉，進口量則取決國內供給多寡。非洲的稻米消費量亦日漸高漲，而在美洲的古巴或巴拿馬等國，稻米更是主食。國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）首席經濟學家古林查斯認為，印度稻米出口禁令恐拉抬糧價，今年全球穀價漲幅估將達一成五。
新米要等三個月 供給吃緊
聯合國糧農組織（ＦＡＯ）稻米市場分析師穆斯塔法指出，印度稻米出口禁令推行的時機尤差，碰上許多糧食供需不利因素，推升米價上漲壓力。首先，國際米價自從二○二二年初就節節上漲，去年六月至今已增加一成四。此外，由於新一批農穫還需約三個月才會進入市場，供給量本就吃緊。
近期印度遭逢不穩定的季風降雨，巴基斯坦也洪水成災，皆影響稻米供給，而種稻成本也因肥料價格提高而上升。在許多國家，則因貨幣貶值、進口成本增長，加上高通膨率導致產業的借款成本增加，進口商陷入局促處境，如何應對米市變化有待觀察。
不過事實上，印度官方的稻米庫存達到四千一百萬公噸，以供戰略儲備和濟貧使用，可說充裕。「國際糧食政策研究所」學者葛勞伯猜想，印度的非香米出口禁令主要應為預防用途，可望只會暫時持續。
印度米突祭禁令 衝擊亞非
雖然實施禁令後，印度官方仍可基於糧食安全對外輸出稻米，但外界多認為印度限制稻米出口將危及全球糧食穩定，不宜貿然實行。根據國際糧食政策研究所資料，約四十二國的稻米進口有過半來自印度，而在許多非洲國家，印度在進口稻米的市占率突破八成。
在亞洲，孟加拉、不丹、柬埔寨、印尼、泰國、斯里蘭卡等稻米消費大國中，米飯占了人民每日攝取熱量的四成至六成七。穆斯塔法指出，相關稻米禁令對弱勢人民傷害最甚，因為食物開銷占他們所得的比率較高，一旦糧價上揚，恐被迫少吃、選擇較不營養的替代品、縮減其他必要開支等。
食物出口禁令並非新鮮事。自去年二月俄烏開戰，限制食物出口的國家從三個增至十六個，如印尼曾禁止出口棕櫚油、阿根廷禁止牛肉出口。但當地智庫專家認為，印度稻米出口限制的風險更甚，指出印度若欲成為廿國集團（Ｇ20）的重要南方國家領袖，就不應突下禁令，而印度若被外界視為極不可靠的稻米供應國，將反傷自身。
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