公民時事題／聯準會升息1碼 鮑爾淡化降息預期致美股重挫
一、 時事掃描：
美國聯準會今天宣布升息1碼，並在多家銀行倒閉後暗示升息可能止步。美股尾盤直落，道瓊指數大跌530點。為恢復物價穩定，聯邦準備理事會（Fed）負責利率決策的聯邦公開市場委員會(FOMC)連9度決議升息，達到2007年9月以來最高的4.75%至5%。【2023/03/23經濟日報】
二、 命題趨勢：
升息與降息屬政府的貨幣政策，一般而言，不景氣時政府會採寬鬆貨幣政策，景氣過熱有通膨疑慮時，則會採取緊縮性的貨幣政策，此是公民與社會課程的經濟學單元，在分科測驗屬熱門考題，故考生務必多加留意。
三、 牛刀小試：
由於通貨膨脹的疑慮未解，使得美國聯準會再宣布小幅升息1碼(0.25%)，但因多家銀行倒閉，使得聯準會也暗示升息將可能止步。根據上文，請問下列敘述何者較為正確？
(A)調升利率的目的主要是要使資金流到市場上，以解決不景氣的問題
(B)調升利率可減少市場上的熱錢，減緩通貨膨脹，但也可能衝擊股市
(C)調升利率是一種寬鬆的貨幣政策，可避免經濟不景氣導致的倒閉潮
(D)調升利率是一種緊縮性的財政政策，若在台灣是屬於財政部的權責
解答：(B)
解析：調升利率是一種緊縮的貨幣政策，在台灣是屬於中央銀行的權責，目的是要使資金流回銀行，減少市場上的熱錢，減緩通貨膨脹(或景氣過熱)，但也會衝擊股市。故(B)正確，(A)(C)(D)錯誤。
四、 歷年考古題：
2008年全球金融風暴後，因美國貨幣當局已將利率調降至趨於零之低點，讓傳統以改變利率達到調節經濟之措施無法繼續施展，因此改採量化寬鬆政策，作為提振經濟之措施。此政策由美國貨幣當局買入企業發行的債券開始，當由市場購入企業發行的債券後，等同把資金挹注進入金融體系，提高銀行將資金貸放給企業與個人之意願，以刺激投資與消費，進而達到提振經濟之目標。根據文中對量化寬鬆政策的描述，以下有關此政策的敘述何者正確？【109指考】
(A)量化寬鬆措施將資金挹注進入金融體系，能夠激勵各國股價指數持續上揚
(B)在量化寬鬆政策影響投資、消費以提振經濟的過程，銀行扮演著重要角色
(C)只要貨幣政策當局持之以恆，就能透過量化寬鬆政策達到提振經濟的目標
(D)考量美、日與歐洲等為台灣重要貿易夥伴，因此行政院也跟進採行此政策
解答：(B)
▪ 整理包／112年升大學分科測驗 7科完整試題與解答
▪ 分科測驗／紅利不再！補教估台大醫284級分 缺額校系可這樣選填
▪ 分科物理／難度終於「校正回歸」 補教估頂標將大升3級分
▪ 分科化學／考生嘆不易！非選題計算多 高中師指「這1題」有爭議
▪ 分科數甲／計算量大、考斜橢圓「好生疏」 考生：很多人寫不完
▪ 分科生物／COVID-19、猴痘時事入題 考生提早交卷：簡單
▪ 分科歷史／中國史比重多、考白色恐怖 考生：有刷考古題能拿分
▪ 分科公民／NCC換照、ME TOO都入題 考生作答想好久直呼「好難」
▪ 白飯之亂 北科大挨轟「教育失敗」遭洗版剩1.5顆星
▪ 專題／學習歷程，別鬧了！首屆108課綱生心路大公開
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言