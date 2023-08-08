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公民時事題／聯準會升息1碼 鮑爾淡化降息預期致美股重挫

聯合報／ 台南女中陳正益老師／撰寫
聯準會主席鮑爾。圖／美聯社
聯準會主席鮑爾。圖／美聯社

一、 時事掃描：

美國聯準會今天宣布升息1碼，並在多家銀行倒閉後暗示升息可能止步。美股尾盤直落，道瓊指數大跌530點。為恢復物價穩定，聯邦準備理事會（Fed）負責利率決策的聯邦公開市場委員會(FOMC)連9度決議升息，達到2007年9月以來最高的4.75%至5%。【2023/03/23經濟日報】

二、 命題趨勢：

升息與降息屬政府的貨幣政策，一般而言，不景氣時政府會採寬鬆貨幣政策，景氣過熱有通膨疑慮時，則會採取緊縮性的貨幣政策，此是公民與社會課程的經濟學單元，在分科測驗屬熱門考題，故考生務必多加留意。

三、 牛刀小試：

由於通貨膨脹的疑慮未解，使得美國聯準會再宣布小幅升息1碼(0.25%)，但因多家銀行倒閉，使得聯準會也暗示升息將可能止步。根據上文，請問下列敘述何者較為正確？

(A)調升利率的目的主要是要使資金流到市場上，以解決不景氣的問題

(B)調升利率可減少市場上的熱錢，減緩通貨膨脹，但也可能衝擊股市

(C)調升利率是一種寬鬆的貨幣政策，可避免經濟不景氣導致的倒閉潮

(D)調升利率是一種緊縮性的財政政策，若在台灣是屬於財政部的權責

解答：(B)

解析：調升利率是一種緊縮的貨幣政策，在台灣是屬於中央銀行的權責，目的是要使資金流回銀行，減少市場上的熱錢，減緩通貨膨脹(或景氣過熱)，但也會衝擊股市。故(B)正確，(A)(C)(D)錯誤。

四、 歷年考古題：

2008年全球金融風暴後，因美國貨幣當局已將利率調降至趨於零之低點，讓傳統以改變利率達到調節經濟之措施無法繼續施展，因此改採量化寬鬆政策，作為提振經濟之措施。此政策由美國貨幣當局買入企業發行的債券開始，當由市場購入企業發行的債券後，等同把資金挹注進入金融體系，提高銀行將資金貸放給企業與個人之意願，以刺激投資與消費，進而達到提振經濟之目標。根據文中對量化寬鬆政策的描述，以下有關此政策的敘述何者正確？【109指考】

(A)量化寬鬆措施將資金挹注進入金融體系，能夠激勵各國股價指數持續上揚

(B)在量化寬鬆政策影響投資、消費以提振經濟的過程，銀行扮演著重要角色

(C)只要貨幣政策當局持之以恆，就能透過量化寬鬆政策達到提振經濟的目標

(D)考量美、日與歐洲等為台灣重要貿易夥伴，因此行政院也跟進採行此政策

解答：(B)

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