公民時事題／「非吾國王」查理加冕典禮鬧場 反君主制團體51人被捕

一、時事掃描：

「非吾國王」查理加冕典禮鬧場 反君主制團體51人被捕

英國國王查理三世（或譯查爾斯三世，King Charles III）6日舉行加冕大典，上萬民眾齊聚慶祝與表達支持。不過數百名身穿黃衣、反君主制組織「共和」(Republic)的示威民眾聚集在倫敦市中心遊行路線兩旁，高舉「非吾國王」的標語。倫敦警方為維持秩序，逮捕該組織領導人和其他51人。

【2023/05/07udn新聞網】

二、命題趨勢：

王室制度是英國的歷史、政治與文化中很重要的一環，若從公民與社會課程中最相關的應是對應到政府體制，這也是其跟總統制或內閣制的制度差異中很關鍵的一環，在歷屆大考中，特別是國家元首與行政首長或政治實權誰屬是政府體制中很重要的概念，考生務必多加留意。

三、牛刀小試：

2023年5月英王查理三世舉行加冕大典，但在英國有上萬民眾齊聚慶祝，也有反君主制的民眾示威抗議。請問下述關於英國政府王室制度的敘述何者正確？

(A)英國國王有權決定首相人選，攸關未來國政的走向，以致英國國民壁壘分明

(B)英國國王只能形式上代表國家，任免閣員頒布法令，但不能對政策表示意見

(C)英國國王屬於英國最高行政首長，對外代表國家並對施政成敗負起政治責任

(D)英國國王依法任免多數黨領袖擔任國家元首，若施政不佳可依規定將其撤換

解答：(B)

解析：英國屬內閣制，國王為虛位元首並無實權，但形式上仍代表國家，任免閣員，頒布法令(不能表示意見)；首相為最高行政首長，由國會多數黨黨魁擔任，對政策成敗負責。故選項中僅(B)正確。

四、歷屆考古題：

某憲法學者分析我國目前憲政運作的缺失後，主張透過修憲，使中央政府體制更具有內閣制精神。下列哪些是該學者可能會提出的改革方案？【111年分科測驗】

(A)總統發布所有命令皆須經行政院院長之副署

(B)行政院院長必須由立法院多數陣營領袖擔任

(C)行政院移請立法院覆議的議決通過門檻提高

(D)立法院可對總統提出不信任投票以促其下台

(E)立法委員可以同時兼任行政院各部會的首長

解答：(A)(B)(E)